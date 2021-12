Friedenslicht und Krippe in der Kapelle

Bürstadt. Die Hubertuskapelle des Schützenvereins Bürstadt erstrahlt auch in diesem Jahr an Weihnachten in einem besonderen Licht. Pilgerfreund Jürgen Manske baut erneut eine Krippendekoration mit Maria, Josef und dem Christuskind im Inneren der Kapelle auf. Auch die Pfadfinder sorgen für Adventsstimmung und bringen am Samstag, 18. Dezember, um 18 Uhr das Friedenslicht vorbei, dass dann bis 19 Uhr von jedermann abgeholt und weitergegeben werden kann.

Die Pilgerfreunde und die Pfadfinderschaft würden sich freuen, wenn das Friedenslicht möglichst von vielen Menschen abgeholt wird und einen Platz in oder vor den Häusern von Bürstadt findet. Wer das Friedenslicht mitnehmen will, sollte bitte eine Laterne mit Kerze mitbringen und beim Abholen die Corona-Regeln beachten red