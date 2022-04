Friedensgebet auf Ukrainisch

Bürstadt. Bitttage mit kleiner Flurprozession plant die Pfarrgruppe Bürstadt seit der Pandemie erstmals wieder vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt. Am Montag, 23. Mai, treffen sich die Gläubigen auf dem Aussiedlerhof der Familie Wiggenhauser und laufen durch die Felder, die Heilige Messe findet am Steinkreuz beim Christianshof statt. Am Mittwoch, 25. Mai, folgt um 9 Uhr eine Andacht an der Marienkapelle, an die sich ebenfalls eine Bittprozession anschließt. Der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, wird um 10.30 Uhr in St. Peter, bei schönem Wetter im Pfarrgarten, gefeiert.

Außerdem lädt die Pfarrgruppe zum Friedensgebet am Mittwoch, 18. Mai, um 18 Uhr in St. Michael ein. Es wird in deutscher und ukrainischer Sprache vorgetragen, damit Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind und derzeit in Bürstadt wohnen, teilnehmen und mitbeten können. red

