Freude über Bürstädter Spenden

Bürstadt. So hundertprozentig zufrieden klingt Sascha Kronenberger zwar nicht nach seiner großen Spendenaktion im Ahrtal. Dann sagt er aber doch: „Insgesamt war es ganz zufriedenstellend.“ Gleich mehrere Stationen hat der Lorscher mit seinen Helfern angesteuert, und dabei ein Auto, Figuren aus dem Erzgebirge und jede Menge Spiele und Wintersachen verteilt. Einiges steht allerdings noch auf dem Grundstück in Bürstadt, wo er die Spenden lagert. „Aber das geht auch noch in die richtigen Hände“, kündigt er an.

Seit Monaten organisiert und begleitet Kronenberger regelmäßig Hilfstransporte in die Region. Seit Wochen sammelt er Spielsachen, Fahrräder, Roller und vieles mehr, um Familien zu unterstützen, die bei der großen Flut alles verloren haben.

Besonderes Paket für Seniorin

Am vergangenen Sonntag wollte er eigentlich ein großes Weihnachtsfest organisieren und die Sachen verteilen. Wegen Corona fielen zumindest die Fest-Pläne ins Wasser. Die Spenden brachte er allerdings trotzdem an ihren Zielort – wenn auch aus organisatorischen Gründen am Samstag und damit einen Tag früher als angekündigt.

Das Auto, das für eine alleinerziehende Mutter in Bad Neuenahr gedacht war, steht inzwischen aber schon an seinem neuen Bestimmungsort. Und auch bei den beiden älteren Damen, für die besondere Pakete geschnürt wurden, lief er offene Türen ein. Unter anderem hatte er Räuchermänner aus dem Erzgebirge dabei, einige wertvolle Stücke wurden ihm eigens dafür gespendet. Die Seniorin hatte ihr halbes Leben solche Holzschnitzarbeiten gesammelt, nach der großen Flut war plötzlich nichts mehr davon da. Und dann die große Überraschung. „Es sind tatsächlich einige Freudentränen geflossen“, erzählt Kronenberger.

Weiter ging es dann nach Roitzheim, wo er einen provisorischen Stand aufschlug und die Sachen zum Verschenken anbot. „Die Leute haben zuerst ganz vorsichtig gefragt, ob sie das eine oder andere nehmen dürfen.“ Nicht fragen, lautete die Antwort. Einfach Sachen raussuchen und mitnehmen, auch für die Nachbarn. Für den Lorscher ein besonderes Fest: Eine Frau hatte ihm 600 Euro Bargeld mitgegeben. Die sind bis auf den letzten Cent verteilt. Unter anderem an eine junge Familie, die eine neue Wohnung bezogen hat. „Die Mutter war während der Flut schwanger. Vor zwei Wochen ist das Kind auf die Welt gekommen“, hat Kronenberger erfahren.

Was jetzt noch übrig ist, schickt er mit dem nächsten Transport ins Ahrtal. Am Mittwoch macht sich ein Hilfstrupp auf dem Weg und hat vor allem Brennholz im Gepäck. „Dazu werden dann einfach ein paar Spiele gelegt.“ Ein weiterer Helfer hat sich bereits angekündigt. Er möchte für einige bestimmte Familien gezielt Spenden aussuchen. Und ein ganzer Schwung Spiele und Winterkleidung geht mit einer Kinderhilfsorganisation nach Rumänien. „Da wird alles dringend gebraucht“, versichert Kronenberger.

Spontane Hilfe

Den Rest behält er für das große Fest, dass er im Sommer nachholen will – sofern es die Corona-Zahlen zulassen. „Oder ich mache einen Flohmarktstand, kümmere mich darum, dass mir die Gebühr erlassen wird, und der Erlös geht komplett ins Ahrtal“, überlegt er.

Auf jeden Fall freut er sich riesig über die Unterstützung der Menschen aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland. So sind ihm kurz vor der Aktion am Samstag drei Fahrer ausgefallen. „Aber ich habe ruck-zuck Ersatz gefunden.“ Ein Ehepaar ist eingesprungen, beide haben ein Steuer übernommen. Und eine junge Frau aus Bremen kam eigens nach Bürstadt gefahren, lenkte das Spendenauto ins Ahrtal und abends wieder zurück nach Bürstadt und kehrte anschließend nach Bremen zurück. „Da habe ich sehr großen Respekt“, stellt Kronenberger fest. „Das ist einfach Menschlichkeit.“

