Freude fürs Auge, Nahrung für Bienen

Bürstadt. Wenn im Frühjahr die Pflanzen blühen, ist das für alle ein Grund zur Freude. Doch mancherorts muss nachgeholfen werden, damit sich die farbenfrohe Pracht entfalten kann. Genau aus diesem Grund haben sich engagierte Bürstädter Bürger am Samstagnachmittag am Turnvater-Jahn-Platz getroffen, um dort im Rahmen einer Pflanzaktion Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen.

Finanziert aus Mitteln des Verfügungsfonds erfolgte die Aktion in Zusammenarbeit des Quartierbüros mit Antragsstellerin Stefanie Ackermann. Mit Hilfsmitteln wie Handschaufeln, Pflanzlochbohrern, Gartenhandschuhen und Kniekissen ausgestattet, budeelten die Helferinnen und Helfer etwa 900 Blumenzwiebeln ein. Das Ziel: Im Frühjahr sollen hier Krokusse, Wildtulpen, Traubenhyazinthen und Osterglocken erblühen und der östlichen Kernstadt ein paar willkommene Farbtupfer verleihen.

Ein weiterer Teil des Antrags, der noch verwirklicht werden soll, ist die Idee, einen sogenannten Bienenfutterautomaten aufzustellen. Dabei handelt es sich um einen ausrangierten Kaugummiautomaten, der entsprechend umgerüstet wird und aus dem Bürger Saatgutmischungen ziehen können. Mit dieser können sie ihre Umgebung mit Wildblumen verschönern und gleichzeitig Bienen Nahrung zur Verfügung zu stellen. „Es besteht durchaus die Möglichkeit, weitere Ideen von Bürgern durch Mittel des Verfügungsfonds umzusetzten. Für diesbezügliche Fragen steht das Team des Quartiersbüros zur Verfügung“, ermutigt Quartierbüro-Mitarbeiterin Stefanie Reis interessierte Einwohner, sich einzubringen.

Weitere Plätze sollen erblühen

Die Pflanzaktion ist indes noch nicht beendet. Auch am Park der deutschen Einheit und „Im Röschen“ sollen noch Blumenzwiebeln eingepflanzt werden, 2000 Stück braucht es dafür. Bis Ende November soll das Projekt abgeschlossen sein. Damit es ebenso schnell vonstattengeht wie am Samstag, hoffen die Organisatoren auf zahlreiche Helfer, die keine Scheu haben, sich die Hände schmutzig zu machen. jkl

