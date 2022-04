Freude auf Festival der Cheerleader

Bürstadt/Bensheim. Nun klappt es doch: Am Samstag, 30. April, treffen sich in der Bensheimer Weststadthalle 300 Cheerleader aus drei Bundesländern mit 25 Teams. Noch vor wenigen Wochen stand die gemeinsame Veranstaltung der Landesverbände Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland vor dem Aus. Der dafür vorgesehene Veranstaltungsort in Hanau wurde kurzerhand für einen anderen Zweck verplant, und es war in der Kürze der Zeit keine adäquate Halle greifbar. Das teilen die Bürstadt Redskins in einer Presseerklärung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Absage wäre für die Cheerleaderteams in der Region um so schlimmer gewesen, da die Landesmeisterschaft als Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft gilt, welche im Mai in Mülheim an der Ruhr stattfinden wird.

Nicht die Segel gestrichen

Doch, anstatt die Segel zu streichen, ergriffen Marcel Kloth, Chefveranstalter des Bundesverbandes, Landrat Christian Engelhardt mit seinem Team und Harry Frommeld von den Bürstadt Redskins die Initiative. Rasch wurde mit der Bensheimer Weststadthalle ein geeigneter Veranstaltungsort gefunden, und innerhalb weniger Tage stand die komplette Organisation bei den Redskins, um den Cheerleadern aus drei Bundesländern nach zwei Jahren coronabedingter Turnierabstinenz doch noch die Landesmeisterschaften und somit die Chance zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu ermöglichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Landrat schwärmt

Christian Engelhardt nahm gerne die Einladung an , als Schirmherr für diese Veranstaltung zu fungieren. Die Redskins zitieren hier seine Stellungnahme: „Der Kreis Bergstraße lebt durch die Vielfalt seiner Vereine und Sportarten. Ich bin froh und dankbar, dass durch die Bürstadt Redskins American Football und Cheerleading zu einem festen Bestandteil unserer Vereinslandschaft geworden sind. Gerne bin ich Schirmherr der Cheerleadermeisterschaft Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland. Denn dieser Sport besteht aus weit mehr als Anfeuerungsrufen. Die anspruchsvollen Elemente aus Akrobatik, Turnen und Tanz erfordern Können, Disziplin und Zusammenhalt. Zudem werden beiden Bürstadt Redskins Werte wie Respekt, Toleranz und Teamgeist gelebt, die ich ausdrücklich unterstütze. Allen Beteiligten wünsche ich eine erfolgreiche Veranstaltung.“

Schon 600 Karten bestellt

Erfolg lässt sich jetzt schon absehen: Mehr als 600 Interessierte haben bereits Karten bestellt, und an der Tageskasse liegen bis zu 200 weitere Tickets bereit, damit auch Cheerfans aus der näheren Umgebung dabei sein können.

Am Samstag, 30. April, öffnet die Bensheimer Weststadthalle, Berliner Ring 87, um 11.30 Uhr ihre Pforten. Siegerehrung wird gegen 16.30 Uhr sein. Tickets an der Tageskasse gibt es für zwölf Euro, für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3