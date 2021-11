„Freiwilliges Engagement lohnt sich“

Bürstadt. Ohne seine Sporttasche geht Daniel Gliewe nur noch selten aus dem Haus. Seit diesem Sommer leistet der 19-Jährige nämlich einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim TV Bürstadt. Etwa 39 Stunden die Woche – manchmal mehr, manchmal weniger – ist er nun in den Abteilungen Tischtennis, Leichtathletik und Turnen im Einsatz.

Eine Aufgabe, bei der der Bufdi – wie Personen, die den Bundesfreiwilligendienst absolvieren, häufig genannt werden – seine Leidenschaft mit Nützlichem verbinden kann. „Ich spiele seit der Grundschulzeit Tischtennis,“ sagt Daniel. Dass er nun bei den Kursen und Veranstaltungen des TV Bürstadt mithelfen und sich selbst verwirklichen kann, freut ihn ganz besonders. „Ich bin schon jetzt richtig gefordert und das fühlt sich gut an.“

Der BFD im Sport ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr, das pädagogisch begleitet wird und Erfahrungsräume für Freiwillige eröffnet. Der Erwerb persönlicher Kompetenzen und sportlicher Lizenzen sowie Berufs- und Engagementorientierung stehen im Mittelpunkt. Zur Arbeit gehören ebenso bürokratische Arbeiten im Geschäftszimmer sowie der Aufbau von Sportgeräten und der Dialog mit den einzelnen Sportlern. Ein kleines Taschengeld gibts dafür dann auch.

Außerdem sind für Daniel politische Bildungsseminare, die Teilnahme an Vorstandssitzungen, ein Erste-Hilfe-Kurs und die Ausbildung zum Tischtennis-Trainer mit C-Lizenz geplant. Aktuell begleitet er Jugend-Trainingsgruppen in den Abteilungen. Daniel ist mittlerweile der Sechste, der beim TV Bürstadt seinen Bundesfreiwilligendienst absolviert. „Ich habe in diesem Jahr Abitur an der KKS in Bensheim gemacht, bin mir aber noch immer nicht wirklich sicher, welchen Studiengang ich wählen oder welche Ausbildung ich machen soll“, erzählt er. Die Bundesfreiwilligen sind in ihren jeweiligen Einsatzstellen mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Viele befinden sich in besonderen Lebensabschnitten, in denen noch nicht ganz klar ist, wohin die Reise geht. „Tischtennis ist mein Hobby und ich möchte später auch gerne als Trainer agieren“, ist er sich sicher.

Als ihm Frank Rosenberger von der Möglichkeit, beim TV als Bufdi mitzuhelfen erzählte, war er sofort begeistert. Im Rahmen seines BFD wird er auch eigene Projekte begleiten – Vorgänger organisierten beispielsweise Spieleabende und warben mit Kursen an den Schulen für Leichtathletik, Tischtennis und Turnen aktiv und unterstützten dort tatkräftig die Übungsleiter. Er sammelt bei seinem freiwilligen Engagement wertvolle Lebenserfahrung im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich. Sein Fazit: „Freiwilliges Engagement lohnt sich.“

Mehr Informationen unter www.tvbuerstadt.de. Anfragen an den Tischtennis-Abteilungsleiter Frank Rosenberger per E-Mail an tischtennis@tvbuerstadt.de. red