Freiwillige Feuerwehr zu Gast in der Grundschule

Bobstadt. „Ich möchte auch mal zur Feuerwehr, aber ich schlafe ganz fest. Ist der Piepser laut genug, damit er mich weckt, wenn es brennt?“, fragte eine Grundschülerin Markus Rudolph von der Freiwilligen Feuerwehr Bobstadt. Dieser war zur Brandschutzerziehung bei den Drittklässlern vorbeikommen und beruhigte die junge Dame, dass sie bei dem lauten Alarm des Piepers auf jeden Fall wach werden würden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Kannst du ihn jetzt mal anmachen?“, ging das Thema weiter. Rudolph erklärte den Kindern, dass dies nicht geht, der Alarm werde von der Zentralstelle in Heppenheim ausgegeben.

„Wenn er jetzt angeht, musst du dann weg? Dann kommen wir mit!“, so ein Kind. Der Piepser blieb jedoch während der Brandschutzerziehung stumm. Stattdessen sinnierte ein Junge darüber, warum die Piepser von Heppenheim aus angestellt werden: „Die sehen doch gar nicht, dass es hier brennt.“ Rudolph sagte ihm, dass die Zentrale beispielsweise durch einen Anruf von einem Bürger darüber informiert wird, und fragte gleich mal nach, ob die Kinder den Feuerwehrnotruf kennen. „Ja, 112“, rief ein Junge sofort und ein Mädchen meinte, dass auch „911“ ginge. Hier klärte Markus Rudolph die Klasse auf, dass das der amerikanische Notruf sei und hier in Deutschland nicht funktioniere.

Mehr zum Thema Diskriminierung Bericht: Sexismus und Rassismus bei der Londoner Feuerwehr Mehr erfahren

„Wir haben bei der Kinderfeuerwehr schon mal geübt, was man beim Notruf sagen muss“, informierte ihn daraufhin eine Schülerin und fragte, wie lange es dauert, bis die Feuerwehr dann kommt. „Wenn der Alarm angeht, dann sollen wir innerhalb von drei Minuten an der Feuerwehrwache sein und nach zehn Minuten am Einsatzort“, so Rudolph. „Und wenn du in Hamburg wohnst, dann kommst du nicht so schnell nach Bobstadt“, warf ein Kind ein. Rudolph sagte ihm, dass der Feuerwehrmann in Hamburg dann auch dort bei der Feuerwehr aktiv wäre und nicht in Bobstadt.

Jungen und Mädchen begeistert

Die Kinder hatten viele Fragen und waren wissbegierig. Sie waren begeistert, dass ein Feuerwehrmann bei ihnen in der Klasse war. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte die Brandschutzerziehung für die zweiten und dritten Klassen der Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt durch die örtliche Feuerwehr nämlich wieder stattfinden. Hierbei kamen Kameraden direkt in die Klassen und zum anderen durften die Kinder einen Tag später den Feuerwehrstützpunkt besuchen. Bei der Brandschutzerziehung in der Klasse berichtete Rudolph auch über die Aufgaben der Feuerwehr. „Rettet ihr auch Katzen vom Baum?“, wollte ein Mädchen wissen. „Ja, das kommt öfter vor, als man denkt“, sagte Rudolph schmunzelnd.

Wichtig war es ihm auch, den Kindern mitzugeben, wie sie einen Fettbrand löschen. Viele der Schüler meinten mit Wasser, daher klärte der Feuerwehrmann sie auf, dies besser mit einem Deckel oder einer Löschdecke zu machen. „Oder aus dem Fenster werfen“, hatte ein Mädchen die Idee. Er vertiefte das Thema Feuer mit der Darstellung des Verbrennungsdreiecks.

Hierfür baute er aus Holz ein dreifarbiges Dreieck auf, Rot stand für Zündquelle, Blau für Sauerstoff/Luft und Braun für brennbaren Stoff. Diese drei Positionen, bei richtigem Mengenverhältnis, sorgen für einen Brand. Er zeigte, wenn man den Sauerstoff etwa wegnimmt, dass das Dreieck zusammenbricht, sozusagen, das Feuer ausgeht. Mit einer brennenden Kerze, über die ein Glas gestülpt wird, demonstrierte er dies. Weiterhin auch mit einer Flasche Sprudelwasser, über deren Öffnung er einen Ballon stülpte, dann schüttelte er die Flasche und der Ballon wurde durch das Sprudelgas größer. Das ist Kohlenstoffdioxid, welches sich in Wasser löst und dann zu Kohlensäure wird. Es verdrängt die Luft und die Flamme der Kerze ging aus. So funktioniere auch der CO2-Feuerlöscher. Auch zeigte er den Kindern mit einem Bild, wie schnell bei einem Brand die Rauchentwicklung einsetzt und der Rauch durch ein Haus ziehen kann und gab ihnen Tipps für das richtige Verhalten in dieser Situation. str