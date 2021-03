Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Die Freien Wähler haben in Bürstadt für eine Sensation gesorgt: Gleich beim ersten Anlauf schaffen sie nicht nur den Einzug ins Bürstädter Parlament. Nach den ersten Trends am Wahlabend liefern sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU, der langjährigen Mehrheitsfraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Zwar werden am Sonntag nur die unveränderten Listen gezählt. Allerdings ist bereits abzusehen, dass die Freien Wähler in der kommenden Legislaturperiode eine feste Größe darstellen, an der nicht einfach vorbei regiert werden kann.

Trendwahl Bürstadt (Stand 22 Uhr): CDU: 30,7 Prozent Freie Wähler: 28,4 Prozent SPD: 16,9 Prozent Grüne: 15,7 Prozent FDP: 8,4 Prozent Biblis (22 Uhr): CDU: 40,3 Prozent SPD:29 Prozent FLB: 28,8 Prozent Liste Scheib: 28,8 Prozent Groß-Rohrheim: SPD: 34,4 Prozent FW BfGR: 23,5 Prozent LiGR: 22,4 Prozent CDU:19,6 Prozent

Bis Redaktionsschluss war ein Briefwahlbezirk noch nicht ausgezählt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Freien Wähler mit 28,4 Prozent knapp hinter der CDU (30,1). Für die SPD zählten 16,6 Prozent der Stimmen, gefolgt von Grünen (15,7) und FDP (8,4). Allerdings kann sich noch einiges ändern bis zum endgültigen Ergebnis: Am Montag beginnt die Auszählung der kumulierten und panaschierten Stimmen.

CDU bleibt stärkste Partei (40,3 Prozent), zwischen SPD (29 Prozent) und FLB (28,8 Prozent) fällt die Entscheidung um Platz zwei: So sieht es nach den Ergebnissen von sechs Schnellmeldungen in Biblis aus. Zwei fehlen dabei noch. Die neue Liste Scheib kommt auf 1,8 Prozent. Der Trend beschreibt damit in etwa das bisherige Kräfteverhältnis.

Die neue Wählervereinigung „Leben in Groß-Rohrheim“ hat auf Anhieb gepunktet. Beim Trendergebnis kommen die Newcomer auf 22,4 Prozent. Damit lassen sie die CDU (19,6 Prozent) hinter sich und landen knapp hinter den Freien Wählern – Bürger für Groß-Rohrheim (23,5 Prozent). An der Spitze bleibt die SPD mit 34,4 Prozent.