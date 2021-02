Bürstadt. „Wir haben zum Teil seitenlange Briefe bekommen zur Situation in Bürstadt mit Kritik und Anregungen, das war unglaublich!“ Für Torsten Pfeil (Bild) von den Freien Wählern, die sich erst im Oktober gegründet haben, ist die Bürgerumfrage, die Ende des Jahres an alle 7000 Haushalte verteilt wurde, ein voller Erfolg. 250 Bögen haben sie ausgefüllt zurückbekommen. „Ist das nun viel oder wenig? Für uns ist jede Antwort wichtig“, betont Pfeil. Denn aus den Antworten speist sich das Wahlprogramm. 16 Kandidaten bewerben sich für einen Platz in der Stadtverordnetenversammlung.

Spielerische Elemente finden die Freien Wähler ganz schön, aber eine ganz normale Sitzbank mit Rückenlehne sollte es am Bahnhof auch geben, finden Torsten Pfeil und Holger Halkenhäuser. Sie führen die Liste der Freien Wähler an. © Berno Nix

Deshalb werden sie erneut losgehen und ihre Flyer mit den wichtigsten Positionen des Programms verteilen. „Das verstehen wir unter bürgernah: Wir wollen die Leute selbst erreichen“, sagt Spitzenkandidat Pfeil. Indem sie die Wünsche der Bürger aufnehmen, wollen sie die, die sich frustriert abgewendet haben, wieder abholen, betont Holger Halkenhäuser (Bild). Er ist der einzige mit politischer Erfahrung auf der Liste. Der 57-jährige saß viele Jahre für die SPD im Parlament, trat dann aus und gründete die Grünen mit. Nach fünfjähriger Politik-Pause will er sich nun für die Freien Wähler einbringen, „ohne Hierarchien, und ohne Umwelt oder Soziales in den Vordergrund stellen zu müssen. Wir gehen jedes Thema an, das wir für wichtig halten.“

Straßenbeiträge abschaffen

Was in Bürstadt für Ärger sorgt, sind laut Pfeil und Halkenhäuser die Steuern. „In sieben Jahren stieg die Grundsteuer B um 63 Prozent: von 300 auf 490 Punkte. Dazu wurden auch noch wiederkehrende Straßenbeiträge eingeführt. 84 Prozent unserer Befragten lehnen diese ab“, sagt Pfeil. Das bedeutet: Die Freien Wähler wollen die Bürger gar nicht mehr zur Kasse bitten bei Straßensanierungen. Bewusst ist Pfeil, dass dies ein Loch in die Stadtkasse reißt, das sie durch Einsparungen abfedern wollen. Im neuen Haushalt sieht der 35-Jährige dafür genug Potenzial. „Allein die Kosten fürs Personal in der Verwaltung sollen dieses Jahr um 800 000 Euro steigen“, sagt er kopfschüttelnd. Seiner Ansicht nach sollten weniger neue Mitarbeiter eingestellt werden – lediglich für eine bessere Pflege der Grünflächen oder Friedhöfe, denn da sehen auch viele Bürger Nachholbedarf.

Bei vielen Projekten wollen die Freien Wähler genauer hinsehen. „Musste der neue Kreisel an der Nibelungenstraße sein? Damit langsamer gefahren wird, hätte es doch andere, günstigere Möglichkeiten gegeben.“ Überhaupt sehen Pfeil und Halkenhäuser die Kosten für die vielen Planungsaufträge kritisch. So fragen sie sich, wer beispielsweise auf die Idee für diese spielerischen Sitzgelegenheiten am Bahnhof kam. „Die Leute vermissen eine stinknormale Bank mit Rückenlehne – es gibt dort keine einzige.“

Aufreger-Themen kamen in der Umfrage ebenfalls zur Sprache. So plädierte eine überwältigende Mehrheit für den Erhalt des Turnvater-Jahn-Platzes, des Freizeitkickergeländes und des Pferdehofs im Mittelfeld. Auch wenn dies bereits politisch beschlossen wurde, steht es auf der Agenda der Freien Wähler. „Keine Einigkeit gibt’s dagegen beim Sportcampus und dem Raiffeisenturm“, sagt Pfeil. „Die Meinungen gehen völlig auseinander: Einige hängen am Turm, andere wollen ihn abreißen.“ Beim Campus sei es genauso: Während sich manche Befragte diesen sofort wünschen, hätten ihn andere lieber kleiner umgesetzt, einige lehnten ihn ganz ab. Für Pfeil heißt das: „Wir sollten in Corona-Zeiten nicht auf Vollgas treten. Vielleicht brauchen wir das Geld, das wir in den Campus investieren, bald an anderer Stelle viel dringender?“ Kritisch sieht der 35-Jährige, dass die Verwaltung vor der Wahl so viele Beschlüsse auf den Weg bringt, dass sie nachher wohl nur noch wenig Einfluss darauf nehmen könnten.

Erstaunt hat Pfeil und Halkenhäuser die hohe Unzufriedenheit mit der Stadtverwaltung: Diese lasse Anfragen – vor allem Bauangelegenheiten – liegen, teilten ihnen etliche Bürger verärgert mit. Pfeil will diese Kritik sachlich angehen, wie alle Themen. Er fordert, Beschlüsse viel offener zu transportieren. „Es muss auch klar über Belastungen gesprochen werden: Was kommt auf die Stadt und die Bürger zu, wenn Großprojekte realisiert werden? Was müssen wir noch bezahlen, wenn es Fördermittel gibt?“ Die Folgekosten müssten konkret benannt werden.

Halkenhäuser sagt: „Bürger werden nicht mitgenommen.“ Das gelte auch für den Beethovenplatz, wo sich Anwohner sorgen, etwas vor die Nase gestellt zu bekommen, das sie nicht möchten. „Alfons Haag hat mehr kommuniziert“, sagt der 57-Jährige über den Vorgänger von Rathauschefin Bärbel Schader. „Wenn ich als Bürger nicht verstehe, was passiert, gehe ich auf die Barrikaden, oder ich wende mich verdrossen ab.“ Das will er ändern.

„Sonneneck nicht bezahlbar“

Unverständlich sind den beiden die Grundstückspreise im Sonneneck. „400 Euro pro Quadratmeter? Das ist doch nicht bezahlbar für Otto-Normal-Verbraucher. Normale Leute sollen zu ihrem Recht kommen – vor allem Bürstädter“, sagt Pfeil. Und wenn Investoren Grundstücke von der Stadt erwerben, sollen diese verpflichtet werden, die Wohnungen zu bezahlbaren Preisen zu vermieten.

Als weiteres Ziel haben sie sich den Windelcontainer vorgenommen, weil sich 87 Prozent der Befragten dafür aussprechen. Zudem wollen sie für mehr Sicherheit im Verkehr und eine bessere medizinische Versorgung sorgen. Um Hausärzte anzulocken, sollen Anreize geschaffen werden.

Das ausführliche Wahlprogramm soll ab Ende Januar auf der Homepage nachzulesen sein. „Natürlich werden wir uns beweisen müssen. Nur reden kann jeder“, sagt Torsten Pfeil. Erreichen möchte er so viele Sitze wie möglich. Holger Halkenhäuser strebt am Wahltag „mindestens 15 Prozent an“. Und am liebsten wäre ihnen, wenn es im Parlament gar keine Regierungskoalition mehr gäbe. „Fraktionszwang ist Mist“, meint Pfeil: „Jeder soll nach seinem Gewissen abstimmen.“