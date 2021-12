„Freie Wähler enttäuschen“

Zur Ablehnung des Bürstädter Haushalts für 2022:

Der Haushalt der Stadt Bürstadt wurde von SPD, Grünen und auch den Freien Wählern abgelehnt beziehungsweise verschoben. Eine Erklärung dafür fehlt mir bis heute. Haben nicht Finanzausschuss und Ortsbeiräte das Zahlenwerk für 2022 für tauglich befunden und die Parteigänger dort zugestimmt? Was wollen die Freien Wähler eigentlich? Sind sie dafür oder dagegen? Sind sie mehr als der Steigbügelhalte der SPD, welche die Freien Wähler zur Abstrafung der CDU in die Führungsposten gewählt haben?

Was kostet die unnötige Verschiebung der Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung eigentlich an zusätzlichen Sitzungsgeldern? Hier könnten die Freien Wähler die Bürgerinnen und Bürger einmal aufklären und damit anfangen, ihre SPD-Hörigkeit selbstkritisch aufzuarbeiten.