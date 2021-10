Freie Wähler Bürstadt: Christoph Lang hat viel vor

Bürstadt. Christoph Lang mischt noch gar nicht so lange mit in der Kommunalpolitik: Die Freien Wähler gibt es in Bürstadt erst seit einem Jahr. Seit der Kommunalwahl im März sind sie auch im Stadtparlament vertreten. Dabei hat der neue Vorsitzende des Ortsvereins ein echtes politisches Schwergewicht in seiner Familie: Urgroßvater Anton Siegler war von 1921 bis 1933 Bürgermeister in Bürstadt - damals für die Zentrumspartei.

Lang erzählt das allerdings nur als kleine Anekdote am Rande. Mit seiner Entscheidung, die Freien Wähler in Bürstadt mitzugründen, hatten diese verwandtschaftlichen Beziehungen ins Rathaus allerdings nichts zu tun, versichert er lachend im Gespräch mit dieser Redaktion. „Politisch interessiert bin ich schon immer“, erzählt der 37-Jährige. Allerdings hat er sich nie so ganz in einer bestimmten Partei wiedergefunden. „Und auf kommunaler Ebene ist das noch schwieriger“, sagt er.

Umso mehr hat ihn deshalb das Konzept der Freien Wähler überzeugt: Die gute Idee sollte an erster Stelle stehen, frei von jeglicher Ideologie. Damit sei es auch gar kein Problem, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten - solange es um die Sache geht, macht Lang deutlich.

Zu den Leitlinien der Freien Wähler in Bürstadt gehört allerdings auch, möglichst viele Menschen mit ins Boot zu holen. Also hat sich der Vorstand bei der Mitgliederversammlung komplett umsortiert und Platz für zwei Neuzugänge frei geschaufelt: Der bisherige Vorsitzende Torsten Pfeil und seine Stellvertreterin Renate Strand scheiden aus, Steffen Schneider und Horst Koch rücken nach (wir haben berichtet). Christoph Lang, bisher Schriftführer, ist seitdem Vorsitzender. Und die Verstärkung freut ihn riesig. So können sich Fraktionsvorsitzender Pfeil und seine bisherige Stellvertreterin Strand voll und ganz auf ihre Parlamentsarbeit konzentrieren. Und es ist künftig noch mehr Menschen möglich, die Arbeit der Freien Wähler mitzugestalten. Das Interesse ist groß, macht Lang deutlich. Es gebe viele Mitglieder, die sich einbringen wollten.

Erwartungen sind groß

Dass auch die Erwartungen an die neue politische Kraft groß sind, dessen ist sich Lang bewusst. So lasse sich auch der „tolle Erfolg“ bei der Kommunalwahl im März erklären: Aus dem Stand sieben Sitze, darüber ist der Bürstädter nach wie vor begeistert. „Wir haben sehr viel Vertrauen zugesprochen bekommen“, stellt er fest. Für die Freien Wähler stelle das aber auch eine große Verpflichtung dar. „Damit steigen auch die Erwartungen an uns selbst.“

Bis zu vier, fünf Abende pro Woche ist Lang in Sachen Freie Wähler unterwegs. Als Magistratsmitglied und Zweiter Stadtrat ist er in den Haupt- und Finanzausschuss entsandt und gehört auch der neuen Mobilitätskommission an, wie er berichtet. „Aber ich will möglichst überall dabei sein und - wenn es die Zeit erlaubt - alle Ausschüsse besuchen.“ Er will miterleben, was und wie diskutiert wird und auch, wie die anderen Fraktionen argumentieren.

Als Vertreter der Bürgermeisterin war er ebenfalls schon zwei Wochen im Einsatz, übernahm Besuche bei Vereinen und runden Geburtstagen und hatte dabei einen Riesenspaß. Viele Menschen kennenlernen und immer neue Begegnungen machen, das ist genau sein Ding. „Ich bin ein extrovertierter Mensch, habe gerne mitgefeiert und bin richtig erholt von den Terminen zurückgekommen.“ Dass ihn seine Familie bei seiner Arbeit mit voller Überzeugung unterstützt, ist ihm dabei sehr wichtig. Für seine Hobbys bleibt ihm aber kaum noch Freiraum. Lesen, Sport treiben, ein bisschen handwerkeln, das muss jetzt erstmal warten.

Allerdings ist nach einem halben Jahr Parlamentsarbeit ein wenig Entspannung eingetreten. „In die meisten politischen Themen haben wir uns eingearbeitet und sind sattelfest“, stellt er klar. Zwar hatten einige Mitglieder auch schon vor dem Wahlabend regelmäßig Ausschüsse besucht, um sich fit zu machen für die neuen Aufgaben. Trotzdem lag ein ordentlicher Berg Arbeit vor den Freien Wählern. Dazu kamen „unglaublich viele E-Mails und Anrufe von Bürgern“, berichtet Lang. Eine Riesenpalette an Problemen und Wünschen musste besprochen und bewertet werden.

Mehr Geselligkeit

Inzwischen bleibt genügend Zeit, um auch mal über Vereinsfeste nachzudenken. „Wir planen, die Freien Wähler verstärkt ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken“, kündigt der Ortsvereinsvorsitzende an. Während der Corona-Pandemie habe vieles nicht stattfinden können - „so, wie wir uns das vorstellen“.

Jetzt drücken Lang und seine Mitstreiter die Daumen, dass bald wieder mehr Geselligkeit möglich ist und die Freien Wählern zu Festen und anderen Veranstaltungen einladen können: „Wir wollen in die Vollen gehen.“ Zumal Feiern ja auch eine Art von Öffentlichkeitsarbeit ist - beides gehört für Lang auf jeden Fall zusammen.