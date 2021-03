Bürstadt. Im Februar fand der „Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft“, den die Vereinten Nationen (UN) ausgerufen haben, statt. Anlässlich dieses Tages beschäftigten sich zahlreiche Klassen der Erich Kästner-Schule (EKS) mit ihrer Lehrkraft Veit Gruhn intensiv mit dem Thema – sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht.

Der Aktionstag war eine gute Gelegenheit, den Mädchen und Jungen zu zeigen, dass Frauen die Wissenschaft maßgeblich prägen und welche Hindernisse sie dabei überwinden mussten. Ebenso sollte auch eine ermutigende Hilfe zur Berufswahl von Mädchen gegeben werden. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass unter dem Begriff „Wissenschaft“ nicht nur die Naturwissenschaften zu verstehen seien, sondern es noch mehr Bereiche wie etwa Wirtschaft, Ingenieurwesen, Kunst, Theologie oder Jura gebe. Zudem wurde verdeutlicht, dass die mit der Wissenschaft Hand in Hand arbeitenden Berufe nicht davon getrennt werden können, unter anderem viele Berufe im Handwerk.

Die Schüler haben passende Plakate zum Thema erstellt. © EKS

Auf die jeweiligen Jahrgangsstufen angepasst, wurde zentral die Frage erörtert, worin am Beispiel der Wissenschaft das Problem der Gleichberechtigung der Geschlechter liegt. Es entstanden lebhafte Diskussionen mit zahlreichen Ergebnissen. Die Gleichberechtigung als ein grundlegendes Menschenrecht stelle einen zentralen Punkt dar. Weiter wurde erarbeitet, dass nicht zuletzt Frauen und Mädchen ja auch die Hälfte der Weltbevölkerung stellen – und damit auch die Hälfte des Potenzials. Folglich müsse dies unverzichtbar auch für ein friedliches Zusammenleben der Gesellschaft und zur vollen Ausschöpfung der Fähigkeiten und Talente berücksichtigt werden.

Auch wurde in den Klassen erörtert, dass Gesellschaften mit Gleichberechtigung eine stärkere Wirtschaft besitzen. Dem wurde gegenübergestellt, dass es leider in vielen Ländern noch keine Gleichberechtigung gibt. Und dass es aber gerade dort wichtig ist, für Gleichberechtigung in der Bildung, Arbeit und Politik einzutreten, um beispielsweise gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen. Nicht zuletzt wurde bekannt, dass António Guterres, der Generalsekretär der UN, die Gleichberechtigung der Geschlechter als eine der größten Herausforderungen und wichtigsten Probleme unserer Zeit bezeichnete.

Selbst aktiv geworden

Junge Wissenschaftlerinnen der Technischen Universität Darmstadt haben extra für diesen Tag ein Video erstellt, in dem sie über ihre wissenschaftliche Arbeiten in der Astrophysik berichten. Den Film haben sich die Schüler angesehen. Ferner stellte sich die Frage, warum die UN überhaupt einen Internationalen Tag der Frauen und Mädchen veranstalten. Schnell war klar, dass damit auf ein bestimmtes Problem und dessen Lösungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden soll. Und dass sich daran alle – Organisationen, Politiker, Firmen, Universitäten, Schulen und eben auch die Erich Kästner-Schule – beteiligen können.

Nicht zuletzt wurde darauf geachtet, dass die Schüler die Frauen in ihrem Leben – Mutter, Oma, Schwester – unterstützen sollten. Dazu wurde die Aufgabe gestellt, einer dieser Frauen bei etwas zu helfen: beim Einkaufen, auf kleine Geschwister aufzupassen oder mit der Oma einen Kuchen zu backen. red