Bürstadt. Für Franz Siegl ist es der achte Wahlkampf, und dass dieser durch die Pandemie anders ist als die 22 Jahre zuvor, steckt der 71-Jährige gelassen weg. Der Fraktionschef und Spitzenkandidat der SPD Bürstadt hat vor allem ein Ziel im Auge: Dass die CDU mit der FDP keine Regierungsmehrheit mehr erhält in der Stadtverordnetenversammlung.

Vor 46 Jahren ist Siegl (kleines Bild, oben) in die SPD eingetreten. Wie viele Wahlkämpfe er schon ausgefochten hat, weiß er gar nicht. „Er ist hartnäckig“, sagt Boris Wenz (kleines Bild, unten), Vorsitzender des Bürstädter Ortsvereins, und grinst. Siegl meint: „Wenn ich müde werde, höre ich auf. Aber ich kann gar nicht alt werden mit vier Enkeln zwischen sechs und 17 Jahren.“ Die Politik bleibt seine große Leidenschaft. „Obwohl es nicht immer Spaß macht, in der Opposition zu arbeiten und mitzuerleben, wie Beschlüsse unbegründet und ohne Diskussion gefasst werden“, sagt er kritisch in Richtung CDU/FDP-Koalition.

„Wir wollen die Bürger einbinden.“ Zwar sei häufig von Beteiligung die Rede, aber tatsächlich gebe es sie nicht, so Siegl. „Petitionen oder Unterschriftenlisten werden zur Kenntnis genommen und abgelegt. Es passiert aber nichts!“ Denn Entscheidungen würden schon vor den politischen Sitzungen getroffen von der Mehrheit aus CDU und FDP – und zwar im Sinne der Vorlage aus dem Rathaus von Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU), ist sich Siegl sicher. Er hofft, in Zukunft Beschlüsse nach Diskussionen in den Ausschüssen und im Parlament treffen zu können.

Baugebiete: „Wir haben viel zu wenig Wohnraum geschaffen in den vergangenen Jahren“, sagt Siegl. Er sieht die städtische BGE viel stärker in der Pflicht und möchte auch der Baugenossenschaft Flächen anbieten, um bezahlbares Wohnen zu schaffen. Dafür war auch mal ein Grundstück in Riedrode im Gespräch. „Was ist daraus geworden? Im Ortsbeirat wurden Vorbehalte laut, seitdem hat man nie mehr was davon gehört.“ Der Beethovenplatz soll endlich untersucht werden, dann könne die Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) dort bauen – keinesfalls auf dem Freizeitkickergelände. Die AWO mit ihrem Sozialzentrum könnte in der Gartenstraße Platz finden, meint Siegl. Das Freizeitkickergelände soll bleiben, wie es ist. „Menschen, die keinem Verein angehören, sollen es weiterhin nutzen können.“ Als Baugebiet hält der 71-Jährige zudem am Sonneneck fest: „Wir können es bis zum Boxheimerhof fortführen – die landwirtschaftliche Fläche dazwischen wäre ohnehin sehr klein.“

Infrastruktur: „Wir brauchen Glasfaserkabel in der ganzen Stadt. Das sehen wir jetzt angesichts von Homeoffice und -schooling verstärkt.“ Außerdem sollten die Gehwege in der Stadt endlich frei von parkenden Autos sein, damit die Oma mit dem Rollator und Kinder auf dem Fahrrad nicht mehr auf die Straße ausweichen müssen. „Und das Radwegenetz soll endlich flächendeckend sein, im Moment enden einige Radwege plötzlich irgendwo.“ Siegl fehlt zudem eine ausgewiesene Spur für die Radler am neu gestalteten Bahnhof. „Tempo 30 reicht dort nicht.“ Und an der Aral-Tankstelle am Ortsausgang soll sich grundlegend etwas ändern, damit die Bewohner des Sonnenecks auf die Nibelungenstraße abbiegen können. Im Moment gebe es dort viel zu viel Stau. „Wir brauchen dort zwingend einen Kreisel: Am besten gleich zweispurig, damit er die Verkehrsmengen aufnehmen kann.“

Um die weitere Sanierung von Straßen stemmen zu können, hält Siegl an den wiederkehrenden Straßenbeiträgen fest. Dass die Freien Wähler diese abschaffen wollen, kann Siegl nicht fassen. „Dann müsste die Grundsteuer B um 400 Punkte erhöht werden – oder wir verzichten aufs Schwimmbad und den Nahverkehr. Das wollen wir aber nicht!“ Wiederkehrende statt einmalige Beiträge hält Siegl für solidarisch und sozial. „Früher musste ein Haushalt 20 000 Euro auf einmal zahlen.“

Soziales: „Wenn wir endlich eine Mehrheit für den Windelcontainer bekommen, wäre ich sehr froh.“ Die Ausgabe von Säcken findet er in der Abwicklung viel zu aufwendig für die Verwaltung. Zudem sei es für Menschen mit Inkontinenz beschämend, dies nachweisen zu müssen. Für die Unterbringung der Obdachlosen will Siegl ins Gespräch mit den Bürgern kommen. „Wir sind gesetzlich verpflichtet, diese Menschen unterzubringen, das machen wir in kleinen Einheiten, damit kein Ghetto entsteht.“ Etliche Betroffene seien sicherlich integrierbar.

Zudem will Siegl einen Behindertenbeirat einrichten, der Vorschlag war vor zwei Jahren von CDU und FDP abgelehnt worden. „Es gibt Leute mit Handicap in jedem Alter. Sie sollen ihre Belange selbst vertreten können.“ Auch für die Umwelt setzt sich die SPD ein und fordert auf allen Gewerbeflächen und städtischen Dächern Photovoltaikanlagen. „Nicht dem Mieter, aber dem Bauherren müssen wir das vorschreiben. Über Genossenschaften könnten Bürger Flächen kaufen und sich beteiligen“, sagt Siegl. Zudem will er, dass Bürstadt dem Landschaftspflegeverband im Kreis beitritt, um die Biodiversität zu fördern. In der Stadt würde er keine weiteren Grünflächen anlegen. „Wir sind doch ruckzuck im Wald und brauchen in der Stadt keinen Central Park wie die New Yorker.“

Was er anstrebt am 14. März? „Ich wünsche mir, dass wir so stark bleiben wie jetzt.“ Also mit neun Stadtverordneten. Durch die fünfte Liste der Freien Wähler wird es schwieriger: „Wir teilen den Kuchen mit einem weiteren Bewerber.“ Parteichef Boris Wenz ist froh, „viele junge Leute für die Liste gewonnen zu haben“. Das Durchschnittsalter der Kandidaten liege bei 43 Jahren – obwohl er dabei sei, stellt Siegl fest und lacht.