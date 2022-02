Franz Siegl bleibt Stadtverordnetenvorsteher

Bürstadt. Die CDU-Fraktion ist am Donnerstagabend mit ihrem Antrag, den Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl (SPD) abzuberufen, gescheitert. Dafür stimmten zehn Abgeordnete von CDU und FDP, dagegen 14 Abgeordnete von Freien Wählern, SPD und Grünen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die CDU hatte Siegl als in seiner Funktion untragbar betrachtet, nachdem er Bürgermeister Bärbel Schader (CDU) in der Dezembersitzung im Zusammenhang mit der Haushaltsberatung und Entscheidung mehrfach scharf zurechtgewiesen hat. CDU und FDP warfen ihm am Donnerstagabend mangelnde Souveränität und Neutralität vor. Sprecher von Freien Wählern, Grünen und SPD wiesen darauf hin dass die Stimmung in der Dezember-Sitzung von mehreren Seiten provokativ aufgezeigt worden ist.

Der Etat für 2022 wurde nach einigen Anpassungen bei zwei Gegenstimmen verabschiedet.

Christoph Lang (FW) wurde als neuer ehrenamtlicher Erster Stadtrat verpflichtet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2