Frage nach dem richtigen Weg

Zur Zukunft in Biblis:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schlagzeilen der letzten Wochen lassen auf eine hervorragende Zukunft für Biblis hoffen: „Gemeinde Biblis will ihren See wieder aufwerten“, „Baugebiet auf den Weg gebracht“, „Wir unterschreiben heute die Zukunft für Biblis“ Da müssen die Herzen der Bewohnerinnen und Bewohner doch höherschlagen – vorrangig die der Kleinsten, da es doch bald einen tollen Ausblick auf einen fertiggestellten, einmaligen, historischen Rathausturm gibt! Dass der Bibliser Rathausturm mehr Geld verschlingt, ist bestimmt nur ein kleiner Rückschlag auf dem Weg zu einer strahlenden Zukunft für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde.

Nur schade, dass die Kassen der Gemeinde scheinbar so leer sind, dass es im November 2022 nicht einmal für die sonst üblichen Martinsbrezeln gereicht und die kurzfristige Absage die Organisatoren zu anderen kreativen Lösungen gezwungen hat. Jetzt geht es hier lediglich um wenige Hundert Euro. Wenn es dafür zu knapp ist, ist es mehr als verständlich, dass ein Zuschuss von 50 000 Euro zur Schulkindbetreuung nicht mehr denkbar und budgetierbar ist ab Sommer 2023. Dieser Zuschuss hatte die positive Auswirkung für Familien der Gemeinde, dass der monatliche Beitrag für die Schulkindbetreuung pro Kind um 50 Euro verringert werden konnte. Dieser Beitrag steigt nun auf 141 Euro beziehungsweise 169 Euro – je nach gebuchter Betreuungszeit pro Monat.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales So will die Bibliser Bürgerstiftung bekannter werden Mehr erfahren

Hier gibt es sicherlich Familien, die diesen Betrag bezahlen können und werden. Es gibt aber mit Sicherheit auch Familien, die das nur können, wenn sie auf anderes verzichten. Was es bedeutet, wenn Familien ihre Kinder nicht in eine Schulbetreuung schicken können, ist ja hinlänglich bekannt. So steigt zum Beispiel die Angst um den Arbeitsplatz, wenn man bereits nach Schulschluss die Kinderbetreuung übernehmen soll. Auf weitere mögliche Konsequenzen muss ich sicher nicht eingehen. Dafür werden Fördergelder beantragt und genutzt, um unter anderem den Bau eines historischen Turms oder die Aufwertung des Gemeindesees voranzutreiben. Bei letzterem soll ein Weg für 400 000 Euro instandgesetzt werden? Ob das der richtige „Weg“ ist, der hier eingeschlagen werden soll?