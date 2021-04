Foto-Wettbewerb: „Zeig’ uns Dein Europa“

Bürstadt. Im Rahmen der Europawoche vom 1. bis 9. Mai veranstaltet das Interkulturelle Büro mit dem Ausländerbeirat und dem Quartiersbüro der Stadt Bürstadt einen Online-Foto-Wettbewerb zum Thema „Zeig’ uns Dein Europa – auch Bürstadt ist ein Teil Europas – Hier darfst Du sein, wie Du bist!“. In der Mitteilung heißt es weiter: „Europa steht für Freiheit, Demokratie, Menschen- und Bürgerrechte, Urlaub, Heimat, Kulturen, Toleranz! Wir respektieren und werden für das, was und wie wir sind, respektiert! Das alles sind auch wir hier in Bürstadt! Wir präsentieren Europa gemeinsam mit Euch und freuen uns auf Eure Fotos! Lasst Eurer Fantasie freien Lauf und gebt Europa ein Gesicht! Zeigt uns, was Europa für Euch bedeutet.“

AdUnit urban-intext1

Ab sofort und bis einschließlich 30. April können alle in Bürstadt gemeldeten Bürgerinnen und Bürger jeder Altersklasse ein Foto per E-Mail an die Adresse gerasimoula.grigoraki@buerstadt.de senden. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen der Namen, die Anschrift und eine Telefonnummer mitgeschickt werden, um später die Gewinner informieren zu können. Während der Europawoche vom 1. bis 9. Mai wird dann eine Online-Abstimmaktion stattfinden. Die drei besten Fotos werden prämiert. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis eine Digitalkamera, als zweiter Preis warten Eintrittskarten für das Waldschwimmbad Bürstadt, und für den Drittplatzierten gibt es zwei Eintrittskarten für eine Veranstaltung des Kulturbeirates in Bürstadt. red (Bild: Magistrat der Stadt Bürstadt)