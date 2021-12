Forderung nach zusätzlichen Impfmöglichkeiten im Ried

Bürstadt/Groß-Rohrheim. Die Freien Wähler in Bürstadt und Groß-Rohrheim fordern zusätzliche Impfmöglichkeiten. Das machen die Vorsitzenden Christoph Lang aus Bürstadt und Walter Öhlenschläger aus Groß-Rohrheim in einer Mitteilung deutlich. „Als wäre das Organisations-Chaos der Verantwortlichen in Bund und Land nicht schon schlimm genug, gibt es nun auch massive Probleme bei der Umsetzung der aktuellen Impfstrategie im Ried. Der Landrat des Kreises Bergstraße ist der Meinung, dass die Ärzte im Ried den weiteren Impfbedarf problemlos bewältigen können und beruft sich dabei auf einen Brief des Vorsitzenden des Gesundheitsnetzwerkes der Ärzteschaft in Lampertheim (GALA). Herr Dr. Walter Seelinger, Sprecher des Gesundheitsnetzwerkes, widerspricht dieser Darstellung jedoch und verweist darauf, dass er lediglich davon geschrieben habe, dass für Lampertheim kein Impfzentrum notwendig sei. Informationen auf der Homepage von GALA unterstreichen diese Aussagen. Neben neun Fachärzten für Allgemeinmedizin in Lampertheim sind offensichtlich lediglich eine Praxis in Bürstadt und eine Praxis in Biblis dort angeschlossen. Insofern ist kaum nachvollziehbar, dass das Gesundheitsnetzwerk für alle Mediziner im Ried gesprochen haben soll.“

Weiter heißt es: „Klar ist dagegen, dass die Bürgerinnen und Bürger in den drei Riedgemeinden nicht unter diesen Missverständnissen leiden dürfen. Deshalb fordern wir die schnelle und unbürokratische Schaffung von zusätzlichen Impfmöglichkeiten für Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim.“ Ob dazu ein stationäres Impfzentrum eingerichtet oder vielleicht ein zusätzliches mobiles Impfteam speziell für die drei Riedgemeinden auf die Beine gestellt werde, spielt dabei nach Meinung der Freien Wähler keine Rolle. „Eine schnelle praktikable Lösung für die rund 30 000 Bürger muss geschaffen werden.“