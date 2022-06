Flucht über Grenze endet im Gefängnis

Bürstadt. Mit Manfred Casper war ein echter Zeitzeuge der neueren deutschen Geschichte in der Erich Kästner-Schule. Der Autor des Buches „Vom Wachsen der Flügel“ sprach in der Aula im Rahmen seines Vortrags „Freiheit um jeden Preis – Eine Jugend in der DDR“ von seinem Werdegang in Ostdeutschland. „Ich lade euch ein zu einer Zeitreise“, begrüßte er die Schüler der zehnten Klassen, bevor er über Geschehnisse berichtete, die sie sonst nur aus den Schulbüchern kennen.

Über das Leben in der DDR berichtet Autor Manfred Casper. © Jürgen Klotz

Casper begann mit der Beschreibung eines geteilten Landes kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: auf der einen Seite eine westlich orientierte parlamentarische Demokratie, welche sich über den Wohlstand freute. Auf der anderen Seite eine sozialistische geprägte und von der Sowjetunion mit harter Hand unterdrückte Deutsche Demokratische Republik, die harte Reparationen zu leisten hatte und in der jeglicher Privatbesitz von Produktionsmitteln verboten war.

Trotz allem verbrachte Casper im beschaulichen Stollberg eine wohlbehütete Kindheit. Doch schon in frühen Jahren kam es zu Schlüsselerlebnissen: „Wenn bei den Eltern gefeiert wurde und Alkohol die Zunge löste, wurden Witze über die DDR-Führung gemacht. Die Mutter warnte dann sofort, dass dies draußen nie erzählt werden dürfe.“

Casper erinnert sich: Eine Familie ist auf einmal verschwunden und hat sich in den Westen abgesetzt, ein Nachbar ist – mit Handschellen fixiert – von Sicherheitsbeamten festgenommen worden, sein Verbleib ist bis heute unbekannt.

Doch im Gegensatz zu anderen Bürgern regelmäßig in die Bundesrepublik. Die Großmutter lieferte Jahr für Jahr ein Attest, dass es bald mit ihr zu Ende gehen könnte, und so durften er und seine Mutter sie über den Sommerim Westen besuchen.

Reise in eine andere Welt

Dort erlebte er eine andere Welt, in der es Überfluss und Meinungsfreiheit gab, doch auch die Schließung der Grenze 1961. Trotzdem entschied sich die Mutter zurückzugehen, um die Familie nicht auseinanderzureißen.

Nachdem man ihm aus politischen Gründen seinen Berufswunsch als Seemann verweigerte und viele Aufstände im Ostblock mit Gewalt niedergeschlagen wurden, entschloss Casper sich zur Flucht über die bulgarische Grenze. Diese ging schief und endete im Gefängnis, mit Isolationshaft, Prügeln und langen Vernehmungen.

Wenige Jahre später wurde der heute 71-Jährige von der BRD freigekauft. Was Manfred Casper geblieben ist, sind eine 700-seitige Stasiakte, die ihn als Verbrecher und Verräter bezeichnet. Im Westen hat der Betriebswirt letztlich privat und beruflich sein Glück gefunden – und nun auch die Zeit, der jungen Generation als Zeitzeuge zur eigenen Geschichte zu dienen. jkl

