Feuerwehreinsatz - In Bobstadt brennt am Dienstagmorgen ein Auto in einer Hofeinfahrt / Bewohner retten sich frühzeitig ins Freie / Schaden beträgt rund 25 000 Euro Flammen drohen, auf ein Haus überzugreifen

Löscharbeiten am frühen Morgen: Der gelbe Opel ist nach dem Brand nur noch Schrott. Auch die Hauswand dahinter wurde in Mitleidenschaft gezogen. © Berno Nix