Fisch zum Mitnehmen

Bürstadt. Der MGV Sängerlust in Bürstadt bietet an Karfreitag, 15. April, im Sängerheim, Kirschstraße 14 den Service „Fisch to go“, oder gemütliches Speisen in der Sängerklause an. Im Angebot ist ein Zanderfilet mit Kartoffelsalat und selbstgemachter Remoulade.

Bestellungen sind möglich bei Günter Dahlmann, Telefon 01590/ 11 50 27 5 oder per E-Mail an guenther.dahlmann@gmx.net. Die Bestellung sollte bis spätestens Sonntag, 10. April, eingegangen sein.

Die Ausgabe im Sängerheim ist an Karfreitag ab 11 Uhr geöffnet. Wer das Essen mitnehmen möchte, sollte nach Möglichkeit ein Behältnis zum Transport des Essens mitbringen. Der Verein hofft auf Unterstützung der Mitglieder und Freunde in einer Zeit, in der es für Vereine nicht viele Einnahmemöglichkeiten gibt. red

