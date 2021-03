Bürstadt. „Wir sind startklar“, freut sich Bürgermeisterin Bärbel Schader auf den Start des Testzentrums im Bürgerhaus Bürstadt am Donnerstag, 1. April, um 15 Uhr. Sie wolle sich zu Beginn auch gleich auf Corona testen lassen von der Firma Nanotrade, die das Zentrum betreibt.

AdUnit urban-intext1

Das Unternehmen aus Rimbach leitet auch die Testzentren in Mörlenbach und Wald-Michelbach. Bürstadt komme nun als dritte Einrichtung hinzu, zudem seien derzeit noch weitere Einrichtungen im Gespräch, sagt Geschäftsführer Marcel Gassert. „Wegen der hohen Nachfrage brauchen wir weiteres Personal, deshalb haben wir in Bürstadt erstmal nur am Nachmittag geöffnet“, sagt Gassert. Von Montag bis Freitag ist das Testen zwischen 15 und 19 Uhr möglich. Die Öffnungszeiten sollen aber bald auf den Vormittag ausgeweitet werden.

Ab Donnnerstag geht’s zum Testen ins Bürgerhaus Bürstadt. © Berno Nix

Über Osterfeiertage geschlossen

Vor Ort brauche er pro Schicht vier Mitarbeiter, doch kurzfristig seien ihm zwei Kräfte ausgefallen, erzählt Gassert am Telefon. Deshalb bleibe das Bürstädter Testzentrum auch über die Osterfeiertage geschlossen und öffne erst wieder am Dienstag, 6. April. „Wir wollen sehen, wie es angenommen wird und ob wir die Zeiten dann ausweiten können“, sagt Bürgermeisterin Schader hoffnungsvoll. Sie freut sich, dass sich die Bürger vor einem Besuch oder für sich als Kontrolle nun an zentraler Stelle testen lassen können.

AdUnit urban-intext2

In Mörlenbach habe sich das Testzentrum schon eingespielt und sei auch über das Osterfest geöffnet, informiert Gassert. „Dort haben wir im Moment 280 Testungen am Tag und sind damit ausgelastet“, erklärt der Nanotrade-Geschäftsführer. Wer zu einem Schnelltest kommen wolle, meldet sich zuvor online an. Für Bürstadt ist die Internetseite www.tz-buerstadt.de angelegt worden. Am Mittwoch waren zunächst nur Termine für Gründonnerstag zu buchen. Ab Mittwochabend sollten aber weitere Termine für die kommende Woche hinzugefügt werden.

Anmeldung zum Schnelltest über www.tz-buerstadt.de

AdUnit urban-intext3