Feuer in Grillhütte entzündet

Bürstadt. Auf eine glimmende Feuerstelle in der Bürstädter Grillhütte ist eine Spaziergängerin am Samstagmorgen aufmerksam geworden. Die Frau, die mit ihrem Hund schon kurz vor 7 Uhr unterwegs war, alarmierte sofort die Feuerwehr, wie Stadtbrandinspektor Uwe Schwara bestätigt. „Zum Feuer machen ist die Grillhütte auf gar keinen Fall gedacht“, macht Schwara deutlich. Zwar könne der Rauch durchaus ins Freie abziehen. Allerdings sei die Gefahr groß, dass sich bei Trockenheit und Hitze auch die Holzwände der Hütte entzünden. „Deshalb gibt es nur im Außenbereich eine Feuerstelle“, so der Stadtbrandinspektor.

Am frühen Morgen sah es ganz danach aus, als sei gerade erst eine nächtliche Party beendet worden. Schwara geht davon aus, dass jemand größere Holzstücke aus der Umgebung zusammen gesucht hatte. Als die Brandschützer eintrafen, glühte das Feuer noch kräftig. Nach etwa 20 Minuten war alles gelöscht und der Einsatz beendet. sbo