Ausgerechnet mit zwölf Garagen will die BGE am Pettweg in Bürstadt in ihr neues Aufgabengebiet starten, wundert sich Uwe Metzner (Grüne) und fragt: „Ist das wirklich notwendig und auch wirtschaftlich?“ In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wird der Wirtschaftsplan der städtischen Tochter verabschiedet. Darin geht’s auch um ihre Neuausrichtung.

Gewinne erzielt

Nach 20

...