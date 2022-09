Fest zur Einweihung

Bürstadt. Die evangelische Kirche in Bürstadt lädt am Sonntag, 25. September, zur Einweihung nach der Gemeindehaussanierung ein. Denn nach nunmehr zwei Jahren ist die Sanierung so gut wie abgeschlossen. Deshalb möchte die Gemeinde mit allen Beteiligten und Interessierten feiern. Los geht’s mit einem Festgottesdienst um 10.15 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche, Heinrichstraße 22. Im Anschluss beginnt gegen 11.15 Uhr ein Sektempfang im Innenhof. Wer möchte, kann danach noch bleiben. Denn ab 12 Uhr wird ein Mittagessen angeboten. Dabei soll genügend Zeit bleiben, sich die neu renovierten Räume des Gemeindehauses anzuschauen. red

