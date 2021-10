Ferienspiele laden ein

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt bietet zusammen mit dem Jugendhaus und der Sozialagentur Fortuna, dem Integrationsbüro, dem Jugendförderverein, der Erich Kästner- und der Schillerschule sowie mit Fairplay Hessen Ferienspiele an: In der ersten Ferienwoche sind Teilnehmer zwischen 6 und 16 Jahren an drei Tagen – Dienstag, Donnerstag und Freitag, 12., 14. und 15. Oktober – willkommen. Unter dem Motto geht’s jeweils von 9 bis 16 Uhr um „Fair Play & Toleranz – Integration durch Sport“ am Jugendhaus. Die Kinder und Jugendlichen können Fußball spielen oder sich auf der Slackline, beim Diabolo, Basketball, Tischkicker oder Klettern ausprobieren. Die Kosten betragen 5 Euro pro Kind und Tag inklusive Mittagessen. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Kinder begrenzt. Anmeldungen sind bis Freitag, 8. Oktober, online möglich unter www.buerstadt.de/de/leben-familie/familien/ferienspiele. red

