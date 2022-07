Feier unter der Baumkrone

Bürstadt. Einen schöneren Platz zum Mittagessen war nur schwerlich in Bürstadt zu finden. Denn beim Pfarrfest unter der mächtigen Krone eines Baumriesen zu sitzen, die Füßen im kühlen Gras und kühle Getränke und leckere Speisen auf dem Tisch zu haben, ließ keine Wünsche offen. Zu einem Gottesdienst hatte Pfarrer Peter Kern nach St. Peter eingeladen.

Während im Pfarrgarten die letzten Vorbereitungen für das Fest getroffen wurden, marschierte auch schon der Spielmannszug der Feuerwehren Bürstadt-Hofheim. Im Wechsel mit den Musikern des Katholischen Kirchenmusikvereins sorgten sie mit beschwingten Melodien für einen guten Start in einen sonnigen Tag. „Wir feiern in diesem Jahr nur an einem Tag“, erklärte Organisator Alfons Mendel, der seit 27 Jahren die Fäden als Leiter des Pfarrfestes in der Hand hält. Bereits am Mittwoch hatten Helfer Bierzeltgarnituren aufgestellt. Dazu konnte man der Sonne unter Zeltdächern ein wenig aus dem Wege gehen. In der Außenküche wirbelten die Köche: Leckere Schnitzel mit verschiedenen Soßen und Beilagen gab es, zudem Hamburger und Cheesburger. Für den kleinen Hunger standen Fischbrötchen, Bratwürste und Laugenstangen auf der Speisekarte.

Der Spielmannszug der FW Bürstadt-Hofheim spielte beim Pfarrfest. © Fell

„Wir sind etwa 90 Helfer die sich in Schichten abwechseln“ erzählte Mendel. Unter ihnen auch der frühere Bürgermeister Alfons Haag und Walter Wiedemann, der am Kassenhäuschen als Helfer aktiv war. Während die KKM-Musiker mit „Sweet Caroline“ so manchen zum Mitsummen brachte, verabschiedeten sich der Spielmannszug musikalisch mit „Muss i denn zum Städele hinaus“. Für den abendlichen Ausklang hatte sich die Band „Undercover“ angemeldet. Fell