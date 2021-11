Fehlalarm bei der Pilzzuchtanlage

Bürstadt. Um 2 Uhr in der Nacht ist die Feuerwehr Bürstadt am Donnerstag mit vier Fahrzeugen und 16 Aktiven zur Pilzzuchtanlage ausgerückt. Die Brandmeldeanlage der Firma hatte Alarm geschlagen – allerdings fehlerhaft. Denn die Feuerwehr konnte bei der Kontrolle vor Ort keinen Brand entdecken. Zur Champignonzucht neben der früheren Biogasanlage ist die Feuerwehr schon mehrfach geeilt. „Dort entweicht Wasserdampf, der in der Beleuchtung wie Rauch aussieht. Das melden uns dann Autofahrer von der Bundesstraße“, sagt Stadtbrandinspektor Uwe Schwara.

