Federweißer serviert

Bürstadt/Hofheim. Der Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim hat wieder seinen Federweißer-Abend veranstaltet. Die Pandemie war verantwortlich dafür, dass diese Veranstaltung in den zurückliegenden beiden Jahren nicht stattfinden konnten. Umso größer war die Freude bei den Beteiligten, dass es nun mal wieder so weit war.

So trafen sich die Musiker und Musikerinnen mit Kind und Kegel, Vertreter des Vorstands sowie der Vereins- und Wehrführung um 19.30 Uhr im Lehrsaal des Bürstädter Feuerwehrgerätehauses. Zu Beginn spielten die Musiker, wie es auch schon in den Vorjahren üblich war, mit einigen Liedern auf, bevor es zum geselligen Teil des Abends überging.

So ließ man es sich bei neuem Wein aus Rheinhessen, Hausmacher Wurst, Käse, Elsässer Toasties und Zwiebelkuchen gut gehen. Bis in die späten Abendstunden verweilten die Feuerwehrmusikanten noch beisammen. Nur den vielen helfenden Händen aus den eigenen Reihen war es zu verdanken, dass jenes Traditionsevent auch in 2022 wieder ein voller Erfolg werden konnte. red