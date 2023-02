Fastnachtsumzug vor 60 Jahren weckt bei Bürstädtern Erinnerungen

Bürstadt. Fliegende Bonbons, maskierte Menschen, Kapellen sowie Tausende Zuschauer - darunter Prinzessinen und Cowboys - am Straßenrand: Beim Fastnachtsumzug in Bürstadt scheint über die Jahrzehnte vieles gleich geblieben zu sein. Vor 60 Jahren hat der Hessische Rundfunk das Spektakel gefilmt und nun den alten Beitrag in der Reihe „Retro“ online gestellt. Bürstadts langjähriger Erster Stadtrat

...