Fastenzeit ganz bewusst

Bürstadt. „Gott wohnt, wo man ihn einlässt“: Zu Meditation und Impulsen in der Fastenzeit laden die evangelische und katholische Gemeinde Bürstadt gemeinsam ein. Meditationen sind ein Übungsweg, auf dem die Menschen die Gegenwart Gottes mitten im alltäglichen Leben entdecken, Kraft schöpfen und neuen Geschmack an Leben und Glauben finden können.

An den Meditationen teilnehmen bedeutet, sich über einen Zeitraum von vier Wochen täglich 15 bis 30 Minuten Zeit zum persönlichen Gebet und für Stille zu nehmen und einen Tagesrückblick zu halten. Für beides bekommt jeder Teilnehmer eine Anleitung und Impulse. Jede Woche trifft sich die Gruppe für eine Stunde zum Erfahrungsaustausch, zu geistlichen Impulsen und Übungen. Die Treffen sind montags um 19 Uhr am 27. Februar, 13. und 27. März im Pfarrzentrum St. Peter, Siegfriedstraße 59, sowie am 6. und 20. März im evangelischen Gemeindezentrum Heinrichstraße 22. Auch wer nur an den Impulsen interessiert ist, ist willkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bei den Gemeindereferenten Iris und Michael Held unter Telefon 06206/96 37 77 oder per E-Mail an gemeindereferenten.held@pfarrgruppe-buerstadt.de. red