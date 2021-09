Fast die Hälfte stimmt daheim ab

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Rekordverdächtig ist die Anzahl der Briefwähler vor dieser Bundestagswahl. In Bürstadt haben schon fast 5000 Bürger ihre Wahlunterlagen daheim. Insgesamt gibt es in Bürstadt 11 655 Wahlberechtigte, die aufgerufen sind, bis Sonntag, 26. September, 18 Uhr, ihre Erst- und Zweitstimme – für den Direktkandidaten und die Landesliste der Partei – abzugeben.

Bei der Bundestagswahl 2017 hatten sich nur halb so viele Bürstädter für Briefwahl entschieden, erklärt Michael Molitor vom Wahlamt im Rathaus auf Anfrage. Er hat sich mit seinem Team bereits im Vorfeld darauf eingestellt, dass so viele Menschen daheim in Ruhe wählen anstatt ins Wahllokal zu gehen. Deshalb wurden die Briefwahlbezirke von zwei auf vier verdoppelt. „Helfer haben wir genug und zum Glück keine Probleme“, sagt Molitor dankbar.

In Biblis gibt es nun auch vier Briefwahlbezirke – vor vier Jahren bei der Bundestagswahl war es nur einer. Mehr als 2800 Bürger haben bisher die Unterlagen beantragt – mehr als bei der Kommunalwal im März, so Hauptamtsleiter Henning Ameis. Knapp 6800 Bibliser sind zur Wahl aufgerufen. Schwierig war es laut Ameis, genug Helfer für die Wahllokale und zum Auszählen zu finden. „Wir haben bis diese Woche noch Wahlhelfer nachberufen, weil wir so viele Absagen hatten.“ Ursache sei Corona, und dass Bürger Kontakte scheuen.

In Groß-Rohrheim haben bislang fast 1200 Bürger die Briefwahlunterlagen angefordert. Das sind 40 Prozent der knapp 3000 Wahlberechtigten. „Das entspricht auch der Anzahl bei der Kommunalwahl – und ist fast doppelt so hoch wie bei der Bundestagswahl vor vier Jahren“, sagt Klaus Menger im Rathaus. Der Wahlleiter hofft, wieder eine Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent zu erreichen – bei der Kommunalwahl lag diese mit rund 60 Prozent deutlich niedriger.

Wer noch daheim abstimmen möchte, kann bis Freitag, 18 Uhr, seine Briefwahlunterlagen im jeweiligen Wahlamt beantragen. Abgegeben werden müssen die Umschläge spätestens am Sonntag, 26. September, bis 18 Uhr am Briefkasten des Rathauses. cos