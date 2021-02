Bürstadt. Fast die Hälfte aller Fahrzeuge, die in viereinhalb Stunden auf der B 47 bei Bürstadt gemessen wurden, waren zu schnell unterwegs. Dies ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle, die die Polizei am Dienstagnachmittag veröffentlich hat. Die Kontrolle hatte bereits am vergangenen Donnerstag, 4. Februar, zwischen 12.20 Uhr und 16.45 Uhr am Ende der Ausbaustrecke auf der Bundesstraße stattgefunden. Dort gilt aktuell Tempo 50.

"Die Auswertung fiel ernüchternd aus", schrieben die Beamten in der Pressemitteilung. Von 2123 gemessenen Fahrzeugen seien 904 zu schnell unterwegs gewesen. Dies entspreche einer Quote von rund 43 Prozent. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit Tempo 130 unterwegs war. Er muss nun mit 600 Euro Bußgeld, zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Unterm Strich waren 502 Fahrer bis zu 20 Stundenkilometer zu schnell. Sie erhalten eine Verwarnung. 402 Wagenlenkerinnen und -lenker hatten mindestens 21 Stundenkilometer zuviel auf dem Tacho. 39 müssen mit einem Fahrverbot rechnen, weil sie mit mindestens 41 Sachen zuviel durch die Kontrolle rauschten.

Darüber hinaus registrierten die Polizisten jede Menge weiterer Verstöße: Elf Fahrer waren nicht angegurtet, fünf nutzten ihr Mobiltelefon, 23 Fahrer überfuhren teilweise die Sperrfläche auf der Straße. Ein Autofahrer schaffte gleich drei Verstöße auf einmal: Er war zu schnell, nicht angegurtet und nutzte zugleich sein Telefon während der Fahrt.

Wegen der hohen Quote der Verstöße kündigte die Polizei weitere Geschwindigkeitsmessungen an dieser Stelle an.