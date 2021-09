Fast 100 000 Euro gehen ins Ried

Bürstadt. Für die Bürgermeister ist es ein besonderer Tag: Wenn die Sparkasse Worms-Alzey-Ried alljährlich ihren Spendensack öffnet, dürfen sie sich über einen warmen Geldregen freuen. Marcus Walden vom Vorstand und Steffen Burdack übergeben Schecks in Höhe von insgesamt 96 300 Euro im Sitzungssaal des Rathauses in Bürstadt. Darüber freuen sich Bürgermeisterin Bärbel Schader (Bürstadt) und ihre Amtskollegen Gottfried Störmer (Lampertheim), Volker Scheib (Biblis) und Rainer Bersch (Groß-Rohrheim).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marcus Walden bezeichnet die zur guten Tradition gewordene Spende als einen Beitrag zur sozialen Verantwortung. „Es ist für die Sparkasse selbstverständlich“, betont er. Im Gegensatz zu Banken, die Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten, gebe die Sparkasse einen Teil ihres Überschusses für gemeinnützige Projekte aus. Das Institut wolle dicht an den Menschen sein, so sollten möglichst viele Bürger davon profitieren. „Wir leben von Kontakten“, sagt Walden.

Größter Batzen nach Lampertheim

Neben den üblichen Bankgeschäften betrachtet sich die Sparkasse auch als Helfer bei Katastrophen. Zudem übernehme sie Verantwortung, wolle gestalten, unterstützen und entwickeln. Für ihn muss das gesamtheitliche Bild stimmig sein.

So darf sich Bürgermeister Gottfried Störmer über 51 100 Euro für Lampertheim freuen. Nach Bürstadt fließen 25 200 Euro. Die Gemeinde Biblis erhält 14 000 Euro und Groß-Rohrheim 6 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alle Rathauschefs machten deutlich, dass die gespendeten Summen der Kinder- und Jugendarbeit zufließen werden. Damit sollen nicht nur lang gehegte Wünsche erfüllt, sondern auch die Lebensqualität verbessert werden. Der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib findet: „Die Sparkasse ist ein Aushängeschild für diese Branche.“ Fell