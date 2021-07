Familientag bei den Redskins

Bürstadt. Am 20. Juni haben die amtierenden Hessenmeister aus der U13 der Redskins des TV Bürstadt die diesjährige Flagfootball-Saison zu Hause eröffnet. Seither wurden alle sechs Gruppenspiele absolviert und alle sechs gewonnen. Es ist eine besondere Zeit, in der alles viel schneller geht als sonst. Daher wird das Finale bereits am Samstag, 17. Juli, in Bürstadt stattfinden – und mit ihm ein Familientag auf dem Gelände der Redskins.

Es dürfte ein sehr spannendes Ligafinale werden. Denn auch die Lizzards aus Kelkheim spielen in ihrer Gruppe wie von einem anderen Stern. Die Flagfootballer aus dem Taunus haben zwar noch einen Gameday vor sich, werden in der Gruppe Nord jedoch aller Voraussicht nach die Tabellenspitze behalten und sich somit als Gegner der Redskins für das Ligafinale qualifizieren. Die kleinen Maroonfarbenen aus Bürstadt wollen natürlich die Meisterschaft zum dritten Mal in Folge gewinnen – und können es schaffen.

Viel Zuwachs bekommen

Darüber hinaus gibt es bei den American Footballern und Cheerleadern des TV Bürstadt noch mehr Grund zu feiern. Die Seniors der Redskins sind zurück in der Oberliga, welche ab September beginnt. Die Junior-Tacklefootballer erfreuen sich enormen Wachstums, die meisterlichen Cheerleader aus Bürstadt sind wieder im Training, und auch sie haben in den vergangenen Monaten viel Zuwachs erhalten. Sie alle freuen sich, dass sie ihre Lieblingssportarten wieder ausüben dürfen. Daher haben sich die Redskins kurzfristig entschlossen, aus dem Finaltag einen Familyday zu machen. Dieser dürfte wohl nicht so groß werden, wie man das mittlerweile von den Redskins kennt. Jedoch ganz sicher intensiv, mit vielen emotionalen Momenten, Freude, Musik und Geselligkeit.

Programm am Samstag

Am Samstag, 17. Juli, fängt es um 11.15 Uhr an mit den Pregame Ceremonies, um 11.30 Uhr ist Kick-off zum Endspiel um die hessische Meisterschaft im U13 Flagfootball. Um 12.30 Uhr wird der Meisterpokal übergeben, bevor sich um 12.45 Uhr die Teams der Bürstadt Redskins Cheerleading und American Football präsentieren. Ein Showtraining der Redskin Seniors steht um 13.45 Uhr auf dem Programm.

Die genannten Zeiten können leicht abweichen. Der Eintritt ist frei, die Zuschauerzahl begrenzt. PCR- oder Schnelltest wird empfohlen, Maskenpflicht gilt in Eingangs- und Cateringbereichen, die AHA-Vorschriften gelten gemäß der gültigen Regeln. red