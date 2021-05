Fallzahlen gehen weiter zurück

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Die Corona-Fallzahlen im Kreis Bergstraße gehen weiter zurück. Am Freitagabend hat die Verwaltung neun Neuinfektionen gemeldet. Zwei der Fälle sind in Biblis aufgetreten, einer in Bürstadt. Letzterer steht im Zusammenhang mit einer Kindertagesstätte. In Groß-Rohrheim gab es keine Neuansteckung. In Bürstadt sind derzeit noch 63 Personen aktuell infiziert. In Biblis sind es noch 22, in Groß-Rohrheim noch 12.

Die Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 88,0. Der Kreis veröffentlicht derzeit keine eigenen Berechnungen mehr. Maßgeblich für Lockerungen und die Handhabung der Bundesnotbremse sind die Werte des RKI. Die des Kreises sind in den zurückliegenden Tagen geringfügig von dessen Berechnungen abgewichen. red