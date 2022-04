Fahrt zum Theater

Bürstadt. Es gehört mittlerweile zur guten Tradition beim Spiel- und Kulturkreis (SKK), die Vorstellungen im Wormser Theater zu besuchen. Während der Corona-Pandemie fielen viele Vorstellungen aus – doch nun lassen es die Lockerungen endlich wieder zu, die unterschiedlichsten Darbietungen auf der Bühne zu genießen. In der Spielzeit 2022/2023, die am 27. Oktober mit der Strauß-Operette „Wiener Blut“ startet, können die Abonnenten des Theaterring Worms für insgesamt 112 Euro an sechs Aufführungen teilnehmen.

Im bunten Reigen der Kunst geht es mit einer Hommage an Udo Jürgens am 22. November weiter. Am 17. Januar steht das Schauspiel „Die Riese der Verlorenen“ auf dem Programm. Die Burghofbühne Dinslaken ist am 11. Februar 2023 mit der Komödie „Der Gott des Gemetzels“ zu Gast. Eine italienische Nacht dürfen die Zuschauer mit der Oper „Der Liebestrank“ am 21. März nächsten Jahres in Originalsprache genießen. Am 4. Mai endet die Saison mit der Kriminalkomödie „Acht Frauen“. Dazu kommt die Theaterlust aus Haag nach Worms.

Weitere Informationen sowie die Anmeldungen bei Doris Keinz, Bürgermeister-Siegler-Straße 18, 686432 Bürstadt, Telefonnummer: 06206/8491. fell

