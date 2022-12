Fährturm geöffnet

Biblis-Nordheim. Am Sonntag, 18. Dezember, von 10 bis 12 Uhr sind zum letzten Mal in diesem Jahr zwei Sehenswürdigkeiten geöffnet: Hessens einziger Fährhausturm am Rheindamm in Biblis-Nordheim, Außerhalb 6, mit der Rheinschifffahrtssammlung sowie das Burg-Stein-Museum, Biblis-Nordheim, Rathausstraße 1, mit seinen Bildheften und den Sonderausstellungen „Die Familie Hochschild aus Biblis“ und „Die Bahnpost mit regionalem Bezug“. Zur Stärkung und zum Aufwärmen besteht ab 13 Uhr Gelegenheit beim Glühweinfest in der Gaststätte „Zur Rheinfähre“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verein für Heimatgeschichte Nordheim, Biblis-Nordheim lädt alle Interessierten zur Besichtigung ein, der Eintritt ist frei. red