Fachtag für Familien

Bürstadt. Kinderbetreuung, Vorträge, Achtsamkeitsübungen und Workshops rund ums Thema Familie – all dies gibt es kostenfrei auf dem Familien-Fachtag „Was Familien stark macht“. Dieser findet am Samstag, 24. September, von 9.30 bis 15.30 Uhr in und rund um das Bürgerhaus in Bürstadt in der Rathausstraße 2 statt. Er wird organisiert vom Caritasverband Darmstadt. Anlass dafür ist das 100-jährige Bestehen des Verbands. Der Familien-Fachtag ist sowohl für Familien als auch für Fachkräfte gedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insbesondere Familien mit Kindern, aber auch ältere Generationen sowie Fachkräfte in den Betreuungseinrichtungen, den Kindertagesstätten, Schulen und in den Kindertagespflegestellen haben in den vergangenen zwei Jahren vieles auf sich genommen, um Kontinuität und Stabilität aufrecht zu erhalten. Dennoch schwanken die Stabilitäten angesichts der Corona-Infektionen und des Ukraine-Krieges. Es gibt wirtschaftliche, finanzielle und soziale Unsicherheiten.

Was also stärkt Familien in diesen unsicheren Zeiten? Mit Vorträgen und Workshops zu dem Thema sollen Erklärungen aber auch Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden.

Vorträge und Workshops

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales „Wir erheben unsere Stimme“ Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales Caritas will Alten- und Pflegeheim neu bauen Mehr erfahren

Am Vormittag bietet die Professorin Sabine Fischer von der Evangelischen Hochschule Darmstadt einen Vortrag mit dem Titel „Kindheit in der Familie und das Wohlbefinden der Kinder“, im Anschluss daran folgt ein Vortrag der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Verena Zok vom Familientherapie-Zentrum in Neckargemünd mit dem Titel: „Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“.

Am Nachmittag gibt es Workshops zu den Themen Stressbewältigung, gemeinsame Zeit mit Kindern, aber auch zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sowie vieles mehr.

Ein Markt der Möglichkeiten mit Informationsständen ergänzt diesen Tag und zeigt die vielen Angebote der Caritas auf.

Eine Kinderbetreuung ermöglicht es Eltern, die keine andere Form der Betreuung an diesem Tag haben, mit ihren Kindern daran teilzunehmen. Es gibt noch viele freie Plätze in den Workshops.

Anmeldungen – auch über den 22. August hinaus – bitte telefonisch unter 06252/99 01 30 oder online unter https://caritasverband-darmstadt-e-v.idloom.events/familien-fachtag-was-familien-stark-macht.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage des Caritasverbandes Darmstadt unter caritas-darmstadt.de/aktuelles/einhundert-jahre/termine/fachtage/. red