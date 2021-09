Experte Androsch schließt Überflutung wie im Ahrtal aus

Biblis. Der Treffpunkt der zweiten Ortsrundfahrt der CDU war zugleich die erste Station. An der Brücke Richtung der Gaststätte Bruchweiher am Weschnitzdeich war nicht nur Bundestagsabgeordneter Michael Meister mit dabei, sondern auch Ulrich Androsch, Geschäftsführer des Gewässerverbandes Bergstraße. Der Fachmann sollte eigentlich etwas zur Deichsanierung berichten, kam allerdings schnell vom Thema ab und erzählte vom extremen Hochwasser im Ahrtal – bestärkt durch Nachfragen aus der Runde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Biblis könne dies so nicht passieren, zumal die Gegend sehr flach ist und sich keine starke Strömung entwickeln könne so wie im Ahrtal. Hochwasser von Weschnitz und Rhein würde sich in der Fläche ausbreiten und viele Quadratmeter überfluten. Gleiches gelte für Starkregenereignisse, wie sie in letzter Zeit häufiger vorkommen. „Dazu gibt es eine Karte, die im Rathaus aufbewahrt wird. Darauf ist das Überflutungsrisiko für jeden Straßenzug eingezeichnet“, erläuterte Androsch. Er hatte ein Exemplar mitgebracht.

Kontakt zu Katastrophenschutz

Als das Ahrtal überflutet wurde, gab es für die Weschnitz die Voraussage, dass der Pegel die Vier-Meter-Marke in Lorsch überschreitet. „Wir haben schon mit dem Katastrophenschutz Maßnahmen besprochen, als der Pegel abends dann doch recht schnell wieder sank.“ Die Fließgeschwindigkeit wie im Ahrtal wird hier nicht erreicht. Er empfahl, die Wehren besser für Notfälle auszurüsten und verstärkt mit örtlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die die notwendigen Maschinen und das Material haben – wie beispielsweise Omlor. Für die Sanierung des Weschnitzdeiches ab der Bürstadter Straße Richtung Einhausen sei die Planung in den letzten Zügen. „Voraussichtlich wird vor 2024/25 hier kein Bagger anrollen“, schätzte er. Aber für die Anwohner konnte er schon mal sagen, dass sowohl der Deich, der Abschlagsbach und die Straße erhalten bleiben werden.

Wünsche zur Schulplanung

Die Tour führte weiter zur Schule in den Weschnitzauen in der Freiherr-vom-Stein-Straße, wo die Bauarbeiten in vollem Gange sind. „Hier sind Wünsche der Kinder und Eltern für die Schule von Morgen eingeflossen und wurden bei der Planung berücksichtigt“, erzählte der CDU-Vorsitzende Konstantin Großmann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Riedhalle, über deren weiteres Schicksal noch nicht entschieden ist, dient den Schülern in der Pause als zusätzlicher Raum für Bewegung. Sie wird zudem von einigen Bibliser Vereinen als Trainings- und Übungsstätte genutzt, etwa vom Radfahrverein oder der Brass Band. Die Fertigstellung des Schulneubaus ist für 2024 vorgesehen und soll 15 Millionen Euro kosten.

Zum Abschluss sah sich die Gruppe rund um die CDU die neuen Baugebiete Helfrichsgärtel IV und V an. „Diese Flächen wollen wir schnellstmöglich entwickeln, um so der anhaltend hohen Nachfrage an Wohnbaugrundstücken nachzukommen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Christopher Wetzel. Hier könnten gut 200 Wohneinheiten entstehen.

Abschluss war beim Netzroller. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, Staatssekretär Meister und die Mandatsträger der Christdemokraten vor Ort zu verschiedenen Themen zu befragen. Nicht nur kommunale Projekte, sondern auch bundespolitische wurden erörtert.