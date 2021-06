Exkursion in den Bürstädter Wald

Bürstadt. Der Wald – lange war er kein großes Thema mehr in der öffentlichen Wahrnehmung. Das hat sich allerdings in den vergangenen Jahren spürbar verändert, wie auch Peter Wohlleben von den Grünen meint: „Die Menschen machen sich Sorgen um ihren Wald. Wir Grünen in Bürstadt wurden oft auf den Zustand des Waldes angesprochen. Die letzten Dürrejahre haben unserem Wald stark zugesetzt.“

AdUnit urban-intext1

Die Dürre habe zu einem Zusammenbruch des Wald-Ökosystems bei Bürstadt geführt. „Gerade während der Coronapandemie sind sehr viele Menschen im Wald unterwegs gewesen. Alle haben die Ausmaße, die Hitze, Dürre, Pilzbefall und Borkenkäfer angerichtet haben, gesehen, sagt Wohlleben. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass sich das Forstamt Lampertheim zu einer Exkursion im Bürstädter Wald bereit erklärt hat. Der zuständige Revierförster wird uns mit dem Fahrrad besonders betroffene Stellen und Waldbilder zeigen und uns Hintergrundinformationen aus erster Hand über den Zustand unseres Waldes geben.“

Die Waldexkursion der Grünen findet am Donnerstag, 1. Juli, statt. Los geht es mit dem Fahrrad um 15 Uhr am Waldparkplatz an der Wasserwerkstraße. „Wer uns begleiten möchte, ist herzlich eingeladen und jederzeit willkommen“, sagt Wohlleben. Für die Waldexkursion können sich Interessierte telefonisch bei Silke Renz unter 0178/5 05 90 52 anmelden. red