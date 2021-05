Essen zum Mitnehmen gefragt

Biblis/Bürstadt/Riedrode. In diesem Jahr mussten die Vaddertagsbesucher kreativ werden. Denn die meisten Vereine hatte ihre Feste an Christi Himmelfahrt wegen der Corona-Pandemie abgesagt und die fröhlichen Besuche fielen – trotz strahlendem Sonnenschein – aus.

Feldwege und Straßen waren in der Mehrzahl von Fahrradfahrern bevölkert, die in Gruppen die frühlingshaften Temperaturen genossen. So auch Bobstadts Wehrführer Sebastian Kaiser mit familiärem Anhang. Sie statteten dem FSG Riedrode einen Besuch ab und löschten dort ihren Durst.

„Bei uns gibt es Essen nur auf Vorbestellung“, erklärte Bernd Deckenbach, der mit der Kerwe-Abstands-Latte am Eingang zum Sportgelände großzügig Desinfektionsmittel verteilte. Im Einbahnverkehr wurden die „Kunden“ bis zur Essensausgabe geleitet. Schon an der Kuchentheke, die von den Riedroder Frauen mit 40 Torten und Kuchen ausgestattet war, fiel die Wahl schwer. Auch Fanartikel gab es in großer Auswahl.

Das gut eingespielte Team um Ortsvorsteher und FSG-Küchenchef Helmut Dietz sorgte für die kulinarischen Genüsse. Ob Hackbraten, Wellfleisch oder Bratwurst – mit über 500 angemeldeten Portionen war die Mannschaft und mit ihren 15 Helfern mehr als ausgelastet.

Auf Abstand, Hygiene und ein perfekt eingespieltes Team konnte sich auch MGV Sängerlust-Vorsitzender Roland Gündling verlassen. Auf der Festwiese an der Lorscher Straße brummte der Verkauf von Kochkäseschnitzel und Hackbraten – ebenfalls nach Vorbestellung. „Wir haben am Karfreitag mit unserem erstmals durchgeführten ,Fish to go’ gute Erfahrungen gemacht“, erklärte Gündling, der sich über 20 Mitstreiter freuen konnte. Diese hatten unter der Pergola eine Außenküche aufgebaut und diese mit Plastikscheiben versehen. „Der Aufwand rentiert sich. Das Angebot wird gut angenommen“, zeigte er sich mit der Resonanz mehr als zufrieden. Zuversichtlich ist auch sein Blick in die Zukunft. So hofft er, dass das für 12. Juni geplante Solokonzert auf der Festwiese stattfinden kann. Auch vom Zeltfest, das traditionell am ersten Wochenende im August gefeiert wird, hat er sich gedanklich noch nicht verabschiedet.

„Wir waren schon etwas skeptisch, wollten es aber versuchen“ erklärte Jörg Schneider, Vorsitzender des ASV Wasserrose in Biblis. „Aber unser Angebot an Zander, Spießbraten und Fischbrötchen wurde sehr gut angenommen“, zeigte er sich begeistert. „Unser ,Personal’ wurde vorab auf Corona getestet und wir haben einen Drive through eingerichtet“, erklärt er. So fuhren die Kunden auf den Parkplatz vor dem frisch gestrichenen Vereinsheim. Schneider und seine 15 Helfer brachten die telefonisch bestellten Essen zum Autofenster. Unter den Kunden waren auch Conny Vollrath und Sohn Tim, der sonst bei der Wasserrose angeln geht. „Wir wollen den Verein unterstützen“, erklärte Vollrath und wurde von freundlichen Helfern im Einbahnverkehr auf die Bundesstraße zurückgeleitet.

