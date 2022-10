Es wird „gebabbeld“

Bürstadt. „Wann de in Bäschdadd en Verein gründe willd, muschde disch blows uff de Marktplatz schdelle, ebbes zu dringe mitbringe un schun kumme die Leid un babble mit där.“ Eine Weisheit, die man dem Ehrenbürger Jürgen Manske einst mit auf den Weg gab, als er 1976 nach Bürstadt kam. Von solchen Ratschlägen und Anekdoten über die Bäschdädder Vereine berichten die Babblerfreunde am Mittwoch, 26. Oktober, ab 18 Uhr im Vereinsheim des Männergesangvereins in der Waldgartenstraße. Ob Briewelfeschd, Zeldfeschd, Parkfeschd, Tauziehwettbewerbe oder Gaasekuss – es gibt viele interessante Geschichten.

Die Bäschdedder Babbler wollen mit ihren Veranstaltungen dazu beitragen, dass ein Stück alte Kultur in Erinnerung gerufen wird. Ob in Mundart oder Hochdeutsch, jeder „derf babble wie em de Schnawwel gewachsen is“, so die Verantwortlichen, die sich auf eine große Anzahl interessierter Personen und Vereinsgeschichten freuen. red