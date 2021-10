Erzählungen über Nachkriegszeit in Heidelberg

Bürstadt. Den neuen Buchtipp hat Gabi Winkler von der Katholischen Bücherei St. Michael in Bürstadt vorbereitet. Sie empfiehlt „Stay away from Gretchen“ von Susanne Abel. Es geht um den Journalisten Tom Monderath, der als Nachrichtenmoderator aus Köln bekannt ist – und gestresst. Dass seine 85-jährige Mutter Greta nun Aufmerksamkeit braucht, nervt ihn fürchterlich.

Sie wird vergesslich und stellt einige komische Dinge an, doch sie fängt auch an, aus ihrer Vergangenheit zu erzählen: Greta Monderath erzählt von der Vertreibung ihrer Familie und den schwierigen Zeiten im besetzten Heidelberg. Sie berichtet von ihrer Jugendliebe und den besonderen Umständen im Nachkriegsdeutschland. Als neugieriger Journalist fängt Tom doch an, nachzuforschen – und bringt unglaubliche Dinge ans Licht, die ihn und sein Leben für immer verändern.

Spannendes Buch

Gabi Winkler findet, „die Autorin schenkt uns ein berührendes und spannendes Buch“. Sie lasse ein Kapitel der Geschichte lebendig werden, das besonders unsere Region betrifft. Gretas Vater ist schon Jahre im Krieg, als die Familie aus Ostpreußen fliehen muss. Bei den Verwandten in Heidelberg sind sie nicht unbedingt willkommen, denn die Stadt ist bereits überfüllt und wimmelt noch dazu von amerikanischen Besatzern. Dort verliebt sich Greta in Bob, einen Soldaten zweiter Klasse, denn der GI ist Afroamerikaner. Da die Rassentrennung im Heimatland noch gültig war, aber in der Army aufgehoben wurde, entwickelten sich viele Liebschaften mit deutschen Frauen. Denn Liebe kennt keine Regeln und überwindet Grenzen.

Die Folge: Es wurden rund 4800 sogenannte „brown babies“ geboren, die ein besonderes Schicksal erwartete, denn die Ideologie Hitlers war noch fest in den deutschen Köpfen verankert. Ihre Mütter wurden als Negerhuren oder Amiflittchen beschimpft. Susanne Abel erzählt von starken Frauen, die lernen mussten, ihr Schicksal zu meistern und mit dem Schmerz zu leben. „Einfach heldenhaft. Dieses Buch von Abel mit ihrer meisterhaften Erzählgabe lege ich allen Lesern besonders ans Herz“, schreibt Gabi Winkler. Der Roman kann in der Bücherei ausgeliehen werden. red

