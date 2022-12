Erzähltheater und Bastelstunde in der Bücherei

Bürstadt. Das ehrenamtliche Team der Bücherei im Pfarrzentrum von St. Michael hatte sich für die Adventszeit und die Aktion „ Bürstadt im Advent“ wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mit „Kamishibai“ einem Erzähltheater für Kinder hatten Rosi Purdack und Johanna Harbarth die kleinen Leseratten zum gespannten Zuhören von einer Weihnachtsgeschichte und der Geschichte von der kleinen Hummel Bommel in die Bücherei gelockt. Doch es wurde nicht nur erzählt, hinter einem Bildschirm konnten die Kids die Geschichte an liebevoll gezeichneten Bilder mitverfolgen.

Konzentriert ging es im Gemeindesaal zu. Denn „Orimoto“ – die Kunst des Bücherfaltens – verlangte nach Geschick und Geduld. Dazu hatte Marion Brandner Vorlagen aus dem Internet gezogen und in Schablonen übertragen. Jede Zeile bedeutete eine Buchseite. Unter die jeweilige Seite geschoben, wurden die späteren Knickstellen angezeichnet. Unter Mithilfe von Jutta Timm, Iris Held und begleitenden Müttern war Konzentration gefordert. Denn, um einen Weihnachtsstern oder Tannenbaum herauszuarbeiten, bedurfte es viel Augenmaß und Vorbereitung. Am Ende wurden die markierten Seiten gefaltet und mit einem Lineal glatt gestrichen.

In die heimelige Atmosphäre platzte Thomas Glaser, Abteilungsdirektor der Deka Investment. Im Gepäck hatte er einen Spendenscheck. „Mit den 1000 Euro kann die Bücherei einige Medien erwerben“, machte er deutlich. Damit will die DekaBank auch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen um Leiterin Roswitha Gebhardt unterstützen und Herausforderungen die durch Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die Energiekrise sich auch hier bemerkbar machen.

Auch Pfarrer Peter Kern schaute vorbei. Er freute sich mitteilen zu können, dass die Kirchen an Weihnachten geheizt werden dürfen. Die gute Nachricht erhielt er vom Bistum. Fell