Erstes Turnier in 2022

Bürstadt. Fünf Jugendspieler der Schachfreunde haben am Rheinhessischen Jugend-Open 2022 in Worms-Pfeddersheim teilgenommen. Gespielt haben die insgesamt 56 Teilnehmer über sieben Runden mit jeweils 90 Minuten je Spieler und Partie plus 30 Sekunden je Zug.

Für die Schachfreunde sind Ragesh Mathiyalagan, Seyon Kandepaan, Ryan Morrison, Jannis Ruhl und Abishan Selvakumar angetreten. Die Jugendspieler haben drei, zweieinhalb, zwei, ein und eineinhalb Punkte geholt und damit ein ordentliches Turnier gespielt.

Besonders wurde von Jugendtrainer Danny Schmidt die Motivation, der Teamgeist sowie die gegenseitige Unterstützung der Teilnehmer über die Turniertage hinweg gelobt: „Das Ergebnis ist sehr erfreulich, da es für einige das erste Turnier überhaupt war.“

Darüber hinaus laden die Schachfreunde 1931 Bürstadt e.V. alle Interessierten zu ihrem Jugendtraining ein. Trainingsort ist immer freitags um 19 Uhr im Vereinsheim der Schachfreunde Bürstadt, Alte Schillerschule. Der Zugang erfolgt über die Augustinerstraße. Das Erwachsenentraining beginnt danach um 20 Uhr. red