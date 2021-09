Erstes Treffen am 11. September

Bürstadt. Am Samstag, 11. September, von 10.30 bis 12 Uhr findet ein pandemiebedingt verkürzter Kinderkirchenmorgen (KiKiMo) in der evangelischen Kirche in Bürstadt statt. Zum Thema „Alles muss neu beginnen“ wird ein Kindergottesdienst mit anschließendem Kreativteil gefeiert. Alle Kinder ab vier Jahren sind herzlich eingeladen, wieder oder ganz neu in den Präsenz-KiKiMo zu starten – wenn auch zunächst noch in abgespeckter Form. Kinder ab sechs Jahren benötigen auf dem Weg zum Sitzplatz und beim Herumlaufen eine Maske, die am Platz abgenommen werden darf. Eine Kontaktdatenerfassung ist erforderlich. Kinder, die ihre Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse nicht selbst nennen können, sollten von den Eltern einen Zettel mit den Kontaktdaten erhalten. red

