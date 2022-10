Unter dem Motto „Erntedank im Quartier“ lädt die katholische Pfarrgruppe Bürstadt in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Familienzentrum St. Peter am Sonntag, 9. Oktober, in den Pfarrgarten von St. Peter ein.

Dort beginnt um 10.30 Uhr ein Kindergottesdienst, der musikalisch von der Band Gen Spirito begleitet wird. Bei diesem Gottesdienst werden verschiedene Erntegaben in den Blick

...