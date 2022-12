Erfolgreicher Saisonabschluss

Bürstadt. Zum Jahresabschluss besuchten die beiden Judokas Dimitar Atanassov und Florian Ruckteschler des 1. Judo-Club Bürstadt erfolgreich das internationale Bemelmans Turnier im belgischen Dilsen. Dabei brachten sie Platz zwei und fünf mit nach Hause.

In der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm musste sich Dimitar Atanassov in der U14 gegen zehn Gegner behaupten. Von seiner Auftaktniederlage ließ er sich nicht entmutigen und sicherte sich mit zwei Siegen in der Trostrunde den Kampf um Platz drei. Nach zwei Wurftechniken gegen sich, musste er sich seinem Gegner leider geschlagen geben. Das bedeutete am Ende Platz fünf für ihn.

Florian Ruckteschler trat in der U18 bis 50 Kilogramm an. Nach zwei Siegen für ihn im Boden und einer Disqualifikation seines Gegners konnte er sich im Finale aber nicht durchsetzen. Er musste den Kampf am Ende abgeben, konnte sich aber über die Silbermedaille freuen.

Mit dem Turnier hat der Verein die Saison abgeschlossen. Nach der Corona-Pause war es wichtig, dass die Judokas wieder in den normalen Wettkampfbetrieb kommen und alle möglichst viel Kampferfahrung sammeln konnten. Trotz des Aufstiegs in neue Altersklassen konnten einige Erfolge erreicht werden, und Trainerin Nadine Müller zieht eine positive Jahresbilanz. red