Erfolgreiche „Schneemänner“

Bürstadt. Der 1. Judo-Club Bürstadt nahm mit sechs Judoka der U 13 und U 15 am Schneemann-Winner-Turnier in Schwetzingen teil. Am Ende standen drei Mal Platz eins, einmal Platz zwei und zwei Mal Platz drei auf der Erfolgsbilanz. In der U 13 startete Hannah Ruckteschler in der Gewichtsklasse bis 30 Kilogramm. Mit einem starken Kampf sicherte sie sich den ersten Platz. Nele Bechtloff startete in der Gewichtsklasse bis 40 Kilo in ihr erstes Turnier überhaupt. Sie musste sich gegen eine erfahrene Gegnerin geschlagen geben, zeigte aber viel Kampfgeist und Engagement und konnte sich am Ende über Platz zwei freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Starke Gegnerinnen

Lena Wendel ließ in der Gewichtsklasse über 52 Kilo ihren Gegnerinnen keine Chance und konnte sich nach zwei Siegen Platz eins sichern. Philipp Halkenhäuser ging in der Gewichtsklasse bis 55 Kilo gegen sechs weitere Judoka auf die Matte. Nach zwei Siegen und einer Niederlage konnte er stolz die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

Mit tollen Leistungen konnten die Sportler des 1. Judo-Club Bürstadt sich Plätze auf dem Siegertreppchen sichern. © 1. Judo-Club Bürstadt)

In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm der U 15 startete Josefine Klotz. Für sie war es nach über zwei Jahren Corona-Pause ihr erster Wettkampf und sie traf auf starke Gegnerinnen. Sie steigerte sich von Kampf zu Kampf und konnte am Ende nach einem Sieg und zwei Niederlagen Platz drei belegen.

Mehr zum Thema Judo Nachwuchs trumpft auf Mehr erfahren Ringen Löwen droht die Relegation Mehr erfahren Tischtennis-Bezirksliga TVB spielt perfekte Hinserie Mehr erfahren

Dimitar Atanassov ging in der Klasse bis 55 Kilo an den Start. Mit drei Siegen brachte er eine makellose Bilanz nach Hause und belegte Platz eins. Insgesamt war es aus Sicht des 1. Judo-Club Bürstadt ein gelungener Tag, alle haben ihr Bestes gegeben und viele konnten nach langer Zeit endlich mal wieder auf der Matte kämpfen. red