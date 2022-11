Erfolgreiche Nachwuchsturner

Bürstadt. Ein besonders erfolgreicher Wettkampftag liegt hinter der TSG Jugend mit ihren Trainern und Kampfrichtern. Der Turngau Bergstraße hatte zum Einzelpokalwettkampf in Einhausen eingeladen. Dieser Einladung waren neben der TSG Bürstadt auch der TSV Auerbach, die SG Wald-Michelbach, der TV Lampertheim, der TV Bürstadt und Gastgeber TV Einhausen gefolgt, insgesamt waren 130 Kinder angemeldet.

Strahlende Gesichter am Vormittag in Einhausen. © TSG Bürstadt

Die TSG selbst reiste mit 46 Turnerinnen und zwei Turnern an. Die ersten Turnerinnen gingen bereits morgens um 9.30 Uhr an die Geräte. Bei diesem Pokalwettkampf konnten die Kinder selbst die Schwierigkeitsstufen an den vier Geräten Sprung, Reck, Balken und Boden wählen, die sie turnen wollten. Bei den Kleineren war die Wahl von P2 bis P6. Die Größeren zeigten mittags teilweise die schwierigeren Übungen aus P7, P8 oder P9, zum Beispiel an Balken mit Handstand, Rad oder Freirolle.

Bei der jeweiligen Siegerehrung gab es bei der TSG Jugend etliche strahlende Gesichter, denn jeder Erstplatzierte erhielt einen Pokal. Bis zum sechsten Platz gab es eine Urkunde und eine Medaille.

Die Ergebnisse

Pokale erturnten sich Chiara Wilke, P4-P9, Jahrgang 09 und jünger, Elisa Frank, P4-P9 (drei aus vier Geräten), jahrgangsoffen, Hanna Ohl, P2-P6, Jg. 10 u. j., Tessa Gimbel, P2-P4, Jg. 12 u. j., Valeria Vera Artes, P2-P6, Jg. 13 u. j., und Leon Krause, Jg. 14 u. j. Über ihren jeweils zweiten Platz freuten sich der siebenjährige Finn Tracewicz, die achtjährige Tiana Deibert, P2-P3, und die 15-jährige Mia Lameli, P4-P9. Über den dritten Platz auf dem Treppchen mit Medaille und Urkunde freuten sich Emily Pfeil, P2-P6, Jg. 13 u. j., Valentina Lottas, P2-P3, Jg. 13 u. j., sowie Klara Köhler, P4-P9, Jg. 08 u. j.

Medaillen und Urkunden

Stolz entgegen nahmen ihre Urkunden für den jeweils vierten Platz Anna Hartnagel, Enni Gimbel, Lena Fettel und Helene von Beulwitz. Über eine Urkunde für den fünften beziehungsweise sechsten Platz freuten sich Milana Schmidt, Marie Strauß, Milena Falter, Hanna Riemer, Nika Jacubino und Sophie Scheffler sowie Luna di Giovanni.

Alle weiteren TSG Turnkinder erhielten auch eine Medaille für ihre erbrachten Leistungen. red